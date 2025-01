Zobacz zwiastun nowego serialu twórców "Peaky Blinders"! Premiera już na dniach!

"Tysiąc ciosów" to nowy serial twórców "Peaky Blinders", który zabierze nas do brudnego, wiktoriańskiego, londynu w latach 80. XIX wieku. Zwiastun zachwyca i już teraz warto zaznaczyć sobie datę premiery w kalendarzu na czerwono - szykuje się bowiem niezłe widowisko! Mroczne, brutalne i... wyjątkowo intrygujące!

"Tysiąc ciosów" pokaże nam walkę o przetrwanie na podziemnej scenie boksu

Nowy serial Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders", podobnie jak jego największy hit -- także postawi na kostiumową wizję. I bez większego zaskoczenia dla wszystkich powinno być to, że również pozostanie on osadzony w pełnym niebezpieczeństw świecie. Tym razem zabierze on widzów do Londynu lat 80. XIX wieku. To właśnie w takiej oprawie śledzić będziemy historię głownego bohatera — Hezekiaha Moscowa (w tej roli Malachi Kirby). Jamajczyka, który trafia na brutalne ulice stolicy Anglii, które ogarnięte są postindustrialną rewolucją. To czas, w którym uliczna i podziemna scena boksu miała się lepiej niż kiedykolwiek. I to właśnie w tyc realiach Hezekiah pozna Mary Carr (w tej roli niesamowita Erin Doherty), która stoi na czele damskiego gangu i każdego dnia walczy o przetrwanie na przesiąkniętych brutalnością i zmoczonych krwią ulicach Londynu. Z czasem nasi bohaterowie będą spotykać coraz bardziej wymagających i lepiej wyćwiczonych przeciwników. Tym samym będą musieli gotować się na jeszcze bardziej wymagające wyzwania. Szybko jednak okaże się, że walka między tamtejszymi bohaterami zatoczy znacznie szersze kręgi niż tylko to, co odbywać się będzie na ringu. Jednym z głównych rywali Moscowa okaże się Sugar Goodson (w tej roli Stephen Graham), efektem czego stara gwardia zacznie toczyć walkę ze wschodzącymi gwiazdami. Zetrą się tam dwa, rządzące się innymi regułami, światy -- który okaże się zwycięskim?

Gwiazdorska obsada i mocna historia - tego spodziewać można się po "Tysiącu ciosów"!

"Tysiąc ciosów" zapowiada się jako niesamowite widowisko, nad którym pieczę trzyma Steven Knight. To on objął rolę głównego scenarzysty -- choć wspomagają go również Ameira Browna, Insook Chappell, Harlana Daviesa i Yasmin Joseph. Za reżyserię i produkcje odpowiadać będą Tinge Krishnan i Nick Murphy, którzy współpracowali z Ashleyem Waltersem i Coky Giedroyc. Producentem wykonawczym został Stephen Graham, który poza tym wcielił się również w jedną z głównych ról.

"Tysiąc ciosów" - kiedy premiera nowego serialu twórcy "Peaky Blinders"?

Ekipa odpowiedzialna za "Tysiąc ciosów" już teraz rozpoczyna promocję swojego serialu -- ale na premierę przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka tygodni. Pierwszy odcinek "Tysiąca ciosów" zadebiutuje na platformie Disney+ już 21. lutego -- a kolejne odcinki będziemy mogli oglądać tydzień po tygodniu. Na pierwszy sezon serialu składać się będzie ich w sumie sześć.