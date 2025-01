Najpopularniejsze filmy i seriale w Polsce. Są niespodzianki

Platforma JustWatch, która pomaga użytkownikom znaleźć filmy i seriale dostępne online, opublikowała zestawienie najpopularniejszych filmów w Polsce w 2024 roku. Ranking powstał na podstawie danych o popularności poszczególnych tytułów, zgromadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Reklama

Najpopularniejsze filmy w 2024 roku w Polsce

Na szczycie listy znalazł się "Oppenheimer", film Christophera Nolana opowiadający historię Roberta Oppenheimera, "ojca bomby atomowej". Ten trzymający w napięciu dramat historyczny z Cillianem Murphym w roli głównej zachwycił widzów i krytyków, zgarniając liczne nagrody i nominacje. Drugie miejsce zajęła "Diuna: Część druga", czyli kontynuacja epickiej sagi science fiction w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Film, będący adaptacją kultowej powieści Franka Herberta, zabiera widzów w dalszą podróż po pustynnej planecie Arrakis, gdzie młody Paul Atryda (Timothée Chalamet) staje na czele Fremenów w walce o wolność. W przygotowaniu jest już trzecia część, ale nie wiemy kiedy dokładnie można spodziewać się jej w kinach.

Podium zamyka "Civil War" - film science fiction w reżyserii Alexa Garlanda, twórcy takich dzieł jak "Ex Machina" i "Anihilacja". Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w Stanach Zjednoczonych ogarniętych wojną domową. Śledzimy losy grupy dziennikarzy starających się dotrzeć przez front wojny do sprawującego trzecią kadencję prezydenta USA. Na czwartej pozycji uplasował się film "Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. To mroczna i surrealistyczna opowieść o kobiecie, która zostaje przywrócona do życia z mózgiem dziecka, a w roli głównej wystąpiła niesamowita Emma Stone.

TOP 10 filmów w 2024 w Polsce

Oppenheimer Diuna: Część druga Civil War Biedne istoty Diuna Pszczelarz Dżentelmeni Godzilla Minus One Furiosa: Saga Mad Max Anatomia upadku

Co ciekawe, w środku zestawienia mamy pierwszą część innego filmu z rankingu, bo piąte miejsce zajęła pierwsza część "Diuny" z 2021 roku. Jak widać, widzowie, którzy nie zdążyli zobaczyć jej w kinach, mieli okazję nadrobić zaległości przed premierą sequela, a pozostali zapewne powtarzali ją przed zobaczeniem sequela na dużym ekranie. Szóstą pozycję w rankingu zajmuje "Pszczelarz", thriller akcji z Jasonem Stathamem w roli głównej. Film opowiada historię byłego żołnierza sił specjalnych, który szuka zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziny. Mimo wtórności, widzowie wciąż uwielbiają filmy akcji z tym aktorem.

Na siódmym miejscu znalazł się "Dżentelmeni", gangsterska komedia Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą, w której znaleźli się m.in. Matthew McConaughey, Charlie Hunnam i Hugh Grant. Wysoka pozycja filmu prawie na pewno wynika z faktu premiery serialu z tego samego uniwersum na Netfliksie. Ósmą pozycję zajmuje "Godzilla Minus One", japoński film kaiju, który przedstawia historię walki ludzkości z potężnym Godzillą, a przedostatnie miejsce należy do "Furiosa: Saga Mad Max" - prequelu kultowego filmu "Mad Max: Na drodze gniewu". Film opowiada historię młodej Furiosy (Anya Taylor-Joy), która musi przetrwać w postapokaliptycznym świecie. Na ostatnim, dziesiątym miejscu znalazł się "Anatomia upadku", dramat sądowy w reżyserii Justine Triet. Film opowiada historię pisarki oskarżonej o zamordowanie męża.

Najpopularniejsze seriale w 2024 roku w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=yAN5uspO_hk&t=25s

Wśród seriali na czele listy znalazł się "Szogun" z Disney+, czyli nowa adaptacja kultowej powieści Jamesa Clavella. Ten epicki serial historyczny przenosi widzów do feudalnej Japonii XVI wieku, zaś drugie miejsce zajął serial "Stamtąd", tajemnicza produkcja science fiction opowiadająca o grupie ludzi uwięzionych w miasteczku, z którego nie ma ucieczki. Trzecie miejsce przypadło serialowi Prime Video "Fallout" - serialowej adaptacji popularnej serii gier wideo. Akcja serialu rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie po wojnie nuklearnej, a widzowie śledzą losy mieszkańców Krypty 33, którzy po raz pierwszy od 25 lat wychodzą na powierzchnię.

Na czwartej pozycji uplasował się serial kryminalny "Detektyw" dzięki najnowszemu sezonowi "Kraina nocy". Piąte miejsce zajmuje "The Boys" - satyryczny serial o superbohaterach, którzy nadużywają swoich mocy. Szósta pozycja w rankingu to "Yellowstone" - hit SkyShowtime, serial o rodzinie Duttonów, którzy walczą o utrzymanie swojego rancza w Montanie. Na siódmym miejscu znalazł się serial science fiction Netfliksa "Problem trzech ciał", oparty na powieści Cixin Liu. Serial opowiada o pierwszym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją.

Reklama

TOP 10 seriali w 2024 w Polsce

Szogun Stamtąd Fallout Detektyw The Boys Yellowstone Problem trzech ciał Ród Smoka Misiek Rekrut

Nie jest już na szczycie, ale marka pozostaje wciąż w czołówce: ósmą pozycję zajmuje "Ród Smoka" - prequel "Gry o tron". Dziewiąte miejsce należy do serialu animowanego dla dorosłych "Misiek", a na ostatnim, dziesiątym miejscu znalazł się "Rekrut", serial policyjny z Nathanem Filionem w roli głównej.