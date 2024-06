Oto nowa aplikacja twórców TikToka. Wygląda znajomo?

Twórcy TikToka nie próżnują. O tym że ByteDance tworzy aplikację mającą rzucać rękawicę bezpośrednio Instagramowi mówiło się nie kilku miesięcy — i faktycznie, jest nią TikTok Notes. Ale dzisiejszy projekt to coś nieco innego — i bliżej mu bez wątpienia do będącego hitem kilka miesięcy temu BeReal. A może raczej czegoś pomiędzy — tak dla wielu jawi się aplikacja o nazwie Whee. O projekcie poinformował Artem Russakovskii, informując szersze grono odbiorców o jej cichym wprowadzeniu na rynek. ByteDance twierdzi, że ma to być narzędzie, które pozwoli nam pozostać w kontakcie z najbliższymi. W opisie czytamy:

Whee to nowa aplikacja społecznościowa stworzona z myślą o utrzymywaniu kontaktu z bliskimi przyjaciółmi poprzez spontaniczne chwile z życia. Rób i udostępniaj prawdziwe zdjęcia, które widzą tylko Twoi znajomi, pozwalając Ci być najbardziej autentycznym sobą.

Gdzie dostępne jest Whee — nowa aplikacja twórców TikToka?

Aplikacja obecnie jest dostępna w kilkunastu krajach, ale nie w Polsce. Bo chociaż można ją odnaleźć w sklepie Google Play, nie da się jej pobrać. Z drugiej strony — instalacja APK na niewiele się zdaje, bo próba logowania kończy się komunikatem o błędzie. VPN również na niewiele się zdaje.

Jak działa aplikacja Whee? No właśnie — to coś pomiędzy Instagramem, a BeReal. Założenie jest takie, by zamiast serwować bogate, przepastne, galerie zdjęć dla każdego — skupić się na osobistych i bardziej intymnych momentach, którymi chcemy się dzielić z gronem zaufanych przyjaciół i rodziną. To oni mają je oglądać i komentować.

Mamy dość kreacji, chcemy więcej szczerości?

W dobie deepfake'ów, filtrów i zakłamanej rzeczywistości coraz więcej platform w ostatnim czasie zaczyna stawiać na coś zupełnie innego. Szczerość i prawdziwą wizję świata i nas samych. Popularność (nawet jeżeli chwilowa) usług takich jak BeReal jest tego doskonałym przykładem. Czy TikTokowi i ich Whee uda się utrzymać uwagę na dłużej? Zobaczymy — w Polsce wciąż musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać na naszą kolej, byśmy w ogóle mogli skorzystać z aplikacji.