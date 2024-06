Kolejny „świetny” pomysł Mety

Instagram zawsze był platformą do udostępniania zdjęć, co stanowiło jego ogromną zaletę. Było to jedno z niewielu mediów społecznościowych, które umożliwiało spokojne przeglądanie wybranych treści oraz idealne dopasowanie tablicy do własnych potrzeb. Wystarczyło odpowiednio dobrać osoby, które się obserwuje, i przeglądać interesujące nas hashtagi. Meta jednak drastycznie zmieniła swoje plany. Stories, inspirowane Snapchatem, były udanym pomysłem, podobnie jak Rolki na wzór TikToka, które stały się wręcz prawdziwą plagą — to jednak sprawiło, że platforma znacznie się zmieniła.

Źródło: Depositphotos

Rolki były problematyczne zarówno dla użytkowników, jak i twórców. Użytkownicy chcieli przeglądać zdjęcia, a nie pionowe filmy przypominające te z chińskiej aplikacji. Dla twórców sytuacja była jeszcze trudniejsza, ponieważ musieli dostosować się do nowych trendów — Meta promowała Rolki, a zdjęcia zostały zepchnięte na margines. Instagram na chwilę wprowadził nawet nową stronę główną, która bardzo przypominała TikToka, ale po licznych protestach w Internecie zmiany te zostały szybko wycofane. Meta ma jednak na swoim koncie sporo innych nietrafionych pomysłów, jak chociażby kwestia NFT, która po chwili zniknęła. I teraz platforma Zuckerberga również wprowadza coś, co po prostu nie może spotkać się z dobrym przyjęciem.

Źródło: Depositphotos

Instagrama czeka poważna zmiana. Nie polubisz jej

Meta postanowiła wprowadzić nowe rozwiązanie, które ma sprawić, że nie będziemy bezmyślnie przeglądać walla bez przerwy. I samo to nie jest złe, ale zły jest sposób, w jaki Meta do tego podchodzi. Bo wspomniana „przerwa na reklamę” zaserwuje nam — nie spodziewacie się — reklamę… ale taką, której nie da się pominąć. Co więcej, Meta zaczęła już to testować na niektórych użytkownikach, co widać po niezbyt pozytywnych wpisach na X (dawniej Twitter) czy na Reddicie. Oficjalny opis tej funkcji to:

Przerwy na reklamy to nowy sposób wyświetlania reklam na Instagramie. Czasami może być konieczne obejrzenie reklamy, zanim będzie można kontynuować przeglądanie.

Źródło: X (dawniej Twitter) / @TheDanLevy

Taktyka reklam, których nie da się pominąć, jest doskonale znana chociażby z YouTube’a — i już tam to niesamowicie wkurzało użytkowników, a przecież jest to całkowicie inny typ platformy, gdzie można to jakkolwiek racjonalizować. Długie reklamy, których nie można przewinąć na Instagramie, to czysta przesada.

Założę się, że wszystko zmierza w tym kierunku, żeby wkrótce dało się to obejść jedynie wykupując abonament Mety, który od niedawna (podobnie jak X/Twitter) daje znaczek weryfikacji. A jeśli tak się stanie, to będziemy mogli dojść do wniosku, że jednak Elon Musk ma większy wpływ na to, jak wyglądają teraz wszystkie social media, niż moglibyśmy myśleć. I to nie są dobre informacje. Pierwsze reakcje użytkowników, którzy już mają do czynienia z tą funkcją, są jednoznaczne i bezpośrednie — wszyscy tego zwyczajnie nienawidzą.

Współczesny Instagram to Instagram, Snapchat, TikTok, Telegram i Messenger w jednym

Źródło: X (dawniej Twitter), Reddit

Grafika wyróżniająca: Unsplash