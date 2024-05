Strava lepsza dzięki AI. Do aplikacji zmierzają ważne funkcje

Strava to jedna z najpopularniejszych aplikacji do śledzenia wysiłku fizycznego. Teraz do aplikacji zmierzają duże zmiany, które dostosują Stravę do wszędobylskiego trendu AI. Szykuje się też kilka modyfikacji wizualnych, między innymi wyczekiwany tryb ciemny.

Strava lepiej podsumuje treningi i wyznaczy bezpieczniejsze trasy

Strava zmieniła kierownictwo, a wraz z nową ekipą aplikacja zyska też nowe funkcjonalności. Do aplikacji dla sportowców oraz fanów aktywności fizycznej zmierza spóźniony tryb ciemny i choć nie jest to żadne odkrycie na rynku, to fani od długiego czas zabiegali o dodanie tej opcji do Stravy.

„Aplikacja uruchomiona w 2009 roku wymagała wielu inwestycji, aby móc uruchomić tryb ciemny. Myślę, że jedną z rzeczy, którą chciałbym, aby nasza społeczność wiedziała, jest: hej, słyszeliśmy, co mówisz o Twoich oczekiwaniach dotyczących funkcji. Zależy nam na przyspieszeniu tego procesu i ich szybszym udostępnieniu” – Matt Salazar, dyrektor ds. produktu w Strava

Większym powiewem świeżości mają być za to funkcje AI, takie jak Athlete Intelligence Beta, służące do tworzenia kompleksowych podsumowań treningów. Dzięki nim użytkownicy będą mieli wgląd w to, jak dobrze prowadzili sobie podczas konkretniej aktywności, uzyskując przy tym wskazówki, które elementy treningu wymagają poprawy. Zarząd Stravy nie chce jednak dodawać do aplikacji wszędobylskich chatbotów, które Matt Salazar uznał za zbędne.

Nowością w Strava ma być też system map cieplnych, pokazujący najczęściej uczęszczane szlaki od wschodu do zachodu słońca. Ma to w teorii zwiększyć poczucie bezpieczeństwa osób, które obawiają się samotnego uprawiania sportu po zmroku – zwłaszcza kobiecych sportsmenek. Strava wzbogaci się również o plan subskrypcji rodzinnej. To rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić na płatnych funkcjach premium, dzięki możliwości rozłożenia opłaty na maksymalnie trzy osoby.

