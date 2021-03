To bardzo ciekawy i fajny dodatek, który zwiększa nieco kontrolę nad rozmową. I na dobrą sprawę aż dziwne, że nie został jeszcze wprowadzony, podobnej funkcji można bowiem użyć w bezpośrednich rozmowach na Instagramie. Część osób na pewno powie, że skoro nie ktoś nie chce żeby inny użytkownik zapisał wysłane zdjęcie lub obrazek, to po prostu niech go nie przesyła – nigdy nie rozumiałem tego tłumaczenia. Moim zdaniem wprowadzanie tego typu dodatkowych funkcji sprawia, że komunikator jest bardziej funkcjonalny i tylko na tym zyskuje. WhatsApp jest bardzo popularny, ale wciąż brakuje mu wielu opcji dostępnych u konkurencji i może któregoś dnia będzie na tyle rozbudowany, że nie trzeba będzie szukać alternatyw. O ile upora się ostatecznie z kwestiami prywatności, bo z tym jak sami wiecie bywa różnie.

Wygląda na to, że nowa funkcja WhatsApp jest w tej chwili w fazie testów i nie wiadomo kiedy trafi do właściwej aplikacji. Oby pojawiła się jak najszybciej i nie miała sztucznych regionalnych ograniczeń.

