Stracisz dostęp do WhatsAppa, jeśli nie zaakceptujesz nowego regulaminu

WhatsApp odsunął w czasie wdrożenie niektórych zmian, dając sobie czas na wyjaśnienie oraz… wyciszenie całej sytuacji. Jednocześnie wykonano kilka ruchów, by pokazać, że komunikator wsłuchuje się w reakcje użytkowników i wprowadza nowości oraz modyfikacje, których oczekują. Pojawiła się, na przykład, opcja wyciszania nagranych wideo, które przesyłamy dalej za pomocą aplikacji. Wbrew pozorom było to bardzo wyczekiwane i potrzebne, co tylko potwierdza popularność wpisu na Antyweb na ten temat – ja osobiście nie przypuszczałem, że tak wiele osób wyczekiwało tego rodzaju funkcji.

WhatsApp robi co w jego mocy, by więcej użytkowników nie porzucało ich komunikatora

Przed trzema dniami WhatsApp poinformował dodatkowo o wprowadzeniu specjalnego komunikatu w formie banera, który ma dostarczyć odpowiedzi na pytania użytkowników. Tych oczywiście jest co nie miara, dlatego wieści o udostępnianiu danych Facebookowi zostały po części sprostowane, a niektóre ze zmian odłożono w czasie o kilka tygodni. We wpisie na blogu zespół WhatsAppa odniósł się do tego wszystkiego oraz wytłumaczył rolę banera – ten ma informować o tym, co dokładnie zmieni się w aplikacji, a do dalszego działania WhatsAppa będzie niezbędna zgoda na nową wersję regulaminu usługi.

Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję nowego regulaminu WhatsAppa?