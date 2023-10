Wysyłasz głosówki? WhatsApp ma dla ciebie super nowość!

Kiedy do sieci masowo wyciekają rozmaite głosówki popularnych YouTuberów robi się nieciekawie. Kto wie, może gdyby popularne platformy do komunikacji już dawno temu wprowadziły opcję "znikających" głosówek, wielu celebryckich skandali udałoby się uniknąć. Czy to dobrze czy źle — trudno ocenić. Nie zmienia to jednak faktu, że WhatsApp wprowadza taką opcję. A jego użytkownicy wyczekiwali jej od co najmniej kilku lat!

Znikające wiadomości głosowe w WhatsAppie trafiają do grupy beta testerów

WhatsApp pierwszy typ znikających multimediów wprowadził już w 2021. Wówczas platforma przedstawiła użytkownikom opcję wysyłanie zdjęć, które można było wyświetlić tylko raz. I to był ten czas w który zaczęły pojawiać się pytania: a co z wiadomościami głosowymi, które będą działały w analogiczny sposób?

Źródło: Depositphotos

Na odpowiedź przyszło nam poczekać blisko dwa lata. Ale jak informuje niezastąpiona ekipa WABetaInfo, część użytkowników będących w gronie beta testerów platformy, może już korzystać ze znikających po odsłuchu wiadomości głosowych. W praktyce działa to tak samo, jak ma to miejsce z grafikami. Przy nagranej wiadomości głosowej zaznaczamy odpowiednie pole z "jedyneczką" i mamy wówczas pewność, że nie będzie można jej odtworzyć więcej, niż raz.

Czy to bezpieczne? Cóż — WhatsApp blokuje robienie zrzutów ekranu i nagrywania ekranu dla zdjęć wysyłanych w ten sposób, prawdopodobnie więc i tutaj zadba o stosowne zabezpieczenia. Oczywiście zawsze można będzie je nagrać innym telefonem czy za pośrednictwem zewnętrznych kart. Plus jednak taki, że nie będzie można ich odsłuchiwać w nieskończoność, a za kilka lat nikt ich nie wykorzysta przeciwko nam.