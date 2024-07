WhatsApp znalazł rozwiązanie problemu. Będzie chciał od użytkowników więcej pieniędzy

WhatsApp wraz z tym jak się regularnie rozrasta - napotyka na coraz więcej problemów w swoim biznesie. I jednym z nich bez wątpienia jest sekcja WhatsApp Business, która z perspektywy użytkowników jest od dawna płatna. Jednak to także część komunikatora, która od lat boryka się z irytującym problemem: wszechobecnym spamem i męczeniem użytkowników. Najwyraźniej Meta nie ma najlepszego pomysłu jak poradzić sobie z irytującymi wiadomościami nękającymi użytkowników, więc ich tok rozumowania poszedł najprostszą z możliwych ścieżek. I postanowili podnieść ceny usługi, by głupie pomysły ze strony właścicieli kont WhatsApp Business stały się pieśnią przeszłości.

Źródło: Depositphotos

WhatsApp: będzie drożej, by was mniej spamowali

O podwyżkach poinformowała redakcja TechCrunch. Już od 4 sierpnia WhatsApp Business ma doczekać się nowych stawek za rozmowę. Co ciekawe — stawki różnić się będą w zależności od typu wiadomości. Te które dotyczyć będą szeroko pojętych użytecznych wiadomości pozakupowych będą tańsze. Jednak wszelkiej maści marketingowe treści zdrożeją. Stawki różnić się będą w zależności od regionu — i nie zabraknie miejsc gdzie te zdrożeją (nawet o kilka procent), zaś co dla wielu może być ważniejsze — te użyteczne wiadomości będą nawet o kilkadziesiąt procent tańsze. Zmiany te mają być wprowadzone by WhatsApp wykorzystywał swoje narzędzia do rozrostu biznesu, a nie w formie kolejnego narzędzia marketingowego, które dodatkowo irytuje i niejako nęka użytkowników platformy.

Podobno decyzja związana ze zmianą stawek obowiązujących w usłudze ma być ściśle powiązana z odzewem użytkowników, którzy w ostatnich miesiącach masowo skarżyli się na spam otrzymywany z kont biznesowych. Przyglądając się bliżej sytuacji Meta najwyraźniej nie znalazła lepszego pomysłu na rozwiązanie tego problemu niż zwiększenie stawek, by zniechęcić potencjalnych spamerów.