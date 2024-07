WhatsApp stale się rozrasta. I nie mam tu na myśli wyłącznie funkcji samego komunikatora, ale także całą resztę. Staje się coraz poważniejszym narzędziem w kwestii komunikacji w biznesie. A poza tym istnieją tam dziesiątki rozmaitych grup, do których czasem jesteśmy wciągani mimowolnie.

To element który irytuje wielu użytkowników, ale przez wiele lat nic nie dało się z tym zrobić. Po prostu zostawali wciągnięci do konwersacji którą są niespecjalnie zainteresowani i mogli co najwyżej ją opuścić. Jak to jednak bywa z mniej technicznymi użytkownikami - okazywało się to dla nich dość problematyczne. Ale przygotowywana przez Meta nowa opcja komunikatora pozwoli łatwiej zarządzać i odrzucać takie "zaproszenia".

Źródło: Depositphotos

Nim wciągną cię do grupy, dostaniesz informacje na temat tego czego dotyczy. WhatsApp poprawia ważny aspekt swojego narzędzia

Od teraz WhatsApp gdy zostaniemy "wciągnięci" do grupowej rozmowy na starcie poinformuje nas: kto nas tam dodał (czy to nasz kontakt, czy nie), jak dawno została utworzona grupa oraz opis grupy. I jeżeli z tego kontekstu wynikać będzie, że nie jesteśmy zainteresowani obecnością tam, to jednym kliknięciem pod tym podsumowaniem będziemy mogli opuścić rozmowę grupową. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo, zapewnić użytkownikom spokój i większą przejrzystość we wszystkim co się dzieje. Przedstawiciel Meta w rozmowie 9to5Mac powiedział:

Daje to użytkownikom WhatsApp dodatkową warstwę bezpieczeństwa i ochrony, opierając się na innych narzędziach, takich jak wyciszanie nieznanych rozmówców, blokada czatu, sprawdzanie prywatności w aplikacji i kontrolowanie, kto może dodać Cię do grup, ponieważ nadal tworzymy więcej możliwości kontrolowania prywatności przez użytkowników.

Bez wątpienia jest to zmiana w dobrym kierunku. Choć idealnym rozwiązaniem pozostaje brak opcji zapraszania nas do grup przez osoby spoza naszej listy kontaktów.