WhatsApp usprawnia funkcję po którą sięgamy na co dzień. Będzie wygodniej

Jeżeli jest jakiś komunikator na rynku który serwuje aktualizacje częściej niż ktokolwiek inny, to bez wątpienia jest to WhatsApp. Meta postanowiła poświęcić produktowi ogrom uwagi i właśnie wprowadza innowacyjną funkcję, która ma na celu uczynienie przesyłania wiadomości wideo bardziej intuicyjnym. A jak wiadomo — każdy krok ku stworzeniu bardziej przyjaznego interfejsu i środowisku dla użytkowników to zmiana na plus.

Wielkie usprawnienie WhatsApp: kamera do nagrywania notatek wideo

O zmianach pierwszy raz poinformował niezastąpiony we wszelkich nowinkach ze świata WhatsAppa serwis WABetaInfo. Chodzi o tryb nagrywania notatek wideo, który póki co trafia do beta testerów platformy. Ale skoro udało się jej zajść tak daleko to znak, że kwestią czasu jest nim trafi do szerszego grona użytkowników. Czy jest się z czego cieszyć? Jeżeli wysyłacie za pośrednictwem WhatsAppa wideo do znajomych — to myślę, że będziecie więcej niż zadowoleni. Cały ten proces bowiem będzie łatwiejszy, wygodniejszy i... po prostu lepszy. Nowe opcje związane z nagrywaniem notatek wideo trafiły już do części użytkowników WhatsAppa na iOS i Androidzie w wersji beta (24.13.10.76). Jak działa w praktyce?

Uproszczone nagrywanie i wysyłanie notatek wideo pozwala użytkownikom nagrywać krótkie notki wideo bezpośrednio z poziomu interfejsu aparatu, czyli robienie zdjęcia. Dotychczas chcąc skorzystać z tego formatu niezbędne było przełączenie się do trybu notatek głosowych lub przytrzymywać ikony kamery na pasku czatu, by móc nagrać wiadomość wideo. Od teraz wszystko staje się bardziej spójne i intuicyjne. A w czasach nieustannie rosnącej popularności takiej formy wymiany materiałów, Meta wydaje się wychodzić na wprost oczekiwaniom użytkowników ich produktu, doskonale wiedząc na czym im zależy i czego tak naprawdę oczekują od produktu po który sięgają na co dzień.

WhatsApp się nie zatrzymuje. Nowe funkcje i udoskonalenia stale trafiają do aplikacji!

WhatsApp właściwie każdego tygodnia jeżeli nie aktualizuje swojej aplikacji, to na szerszą skalę testuje nowe funkcje. Nie trzeba daleko szukać — raptem kilka dni temu wspominaliśmy o spersonalizowanych naklejkach bazujących na algorytmach sztucznej inteligencji. Do pomocy gigant zaprzęgł sztuczną inteligencję, która ma wzorowo wrzucać wizerunek użytkowników (po wcześniejszym "nakarmieniu" jej zdjęciami) w rozmaite sytuacje. Ponadto dowiedzieliśmy się też, że tuż za rogiem czekać będzie na nas kolejna mała-wielka rzecz: opcja organizowania wydarzeń w ramach grup. A wisienką na torcie jest wypatrywana od lat możliwość zmiana koloru okna rozmowy. Ta również jest już w przygotowaniu — i jak mogliśmy zobaczyć w wersjach testowych, WhatsApp testuje kilka wariantów kolorystycznych które ma oddać w nasze ręce w formie skórek.