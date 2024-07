WhatsApp nie zwalnia tempa. Oto nowa funkcja komunikatora

Betatesterzy WhatsAppa mają już dostęp do nowej funkcji. Dla wielu może okazać się niezwykle przydatna na co dzień!

WhatsApp ostatnio dodaje nowe funkcje jedna za drugą. Nie ma mowy o zwolnieniu tempa - Meta naprawdę w pocie czoła pracuje nad tym, by komunikator był jak najbardziej kompleksowy. W ostatnim czasie firma poświęca sporo uwagi rozmaitym funkcjom związanych z czatami grupowymi. Teraz przygotowuje kolejną nowość: wydarzenia!

Wydarzenia w WhatsApp. Nowa funkcja coraz bliżej

Jeżeli chodzi o organizację wydarzeń, to prawdopodobnie lwia część z Was doskonale zna te tworzone na Facebooku. Meta jednak na tym jeszcze nie kończy. Czyniąc WhatsApp coraz bardziej społecznościową platformą, teraz serwuje tworzenie wydarzeń funkcję również w swoim komunikatorze. Jak takowa działa w praktyce?

Wybierając symbol spinacza już teraz możemy wysyłać rozmaite rzeczy. Od plików, przez lokację, na zdjęciach i dokumentach kończąc. Niebawem pojawi się tam jeszcze jedna pozycja: wydarzenie. I działać to będzie analogicznie do tego, co znamy z Facebooka. Kiedy takowe stworzymy, uczestnicy grupy mogą zaakceptować zaproszenie. Wydarzenia mogą zawierać cały zestaw dodatkowych informacji: od nazwy i opisu, przez konkretną datę, lokację, a także dołączenie wideorozmowy lub rozmowy audio. Wszystkie informacje związane z wydarzeniami mają być szyfrowane end-to-end, co ma zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i prywatność.

Nowa opcja już teraz trafiła do pierwszych użytkowników korzystających z aplikacji w wersji na Androida w programie dla betatesterów. Ale jak sama nazwa wskazuje — funkcja wciąż pozostaje w fazie testów. Prawdopodobnie kwestią najbliższych kilku tygodni jest udostępnienie jej wszystkim użytkownikom zarówno na iOS jak i Androidzie.