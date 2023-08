Koniec kombinowania. WhatsApp pracuje nad opcją, która powinna być dostępna od lat!

WhatsApp w ostatnich tygodniach wprowadził sporo zmian, które pozwalają wysyłać zarówno zdjęcia jak i wideo w wyższej rozdzielczości. Zmiany te wzbudziły sporo emocji — głównie pozytywnych, bowiem użytkownicy od lat wypatrywali takich opcji w aplikacji. Mimo wszystko na platformę spłynęła spora fala krytyki związana z tym, że jednak tamtejsza wysoka jakość mogłaby być... jeszcze wyższa. I wygląda na to, że będzie. WhatsApp pozwoli wysyłać zdjęcia i wideo w ich oryginalnym formacie, bez jakiejkolwiek kompresji!

Źródło: Unsplash

WhatsApp: wysyłanie zdjęć i wideo bez kompresji stanie się faktem!

Jak informuje niezawodny we wszystkich nowościach związanych z WhatsAppem serwis WABetaInfo, aplikacja w najnowszej wersji testowej na Androida (2.23.18.12) przy wysyłaniu dokumentów oferuje opcję wysyłania zdjęć lub wideo w oryginalnej rozdzielczości. Do tej pory wszyscy użytkownicy komunikatora którzy chcą tak wysłać zdjęcia lub pliki wideo, zmuszeni są zmieniać rozszerzenia plików na PDF lub DOC.

Mimo wszystko korzystanie z menu wysyłania plików / dokumentów jest opcją dość mało wygodną. I większość ucieszyłaby się z takiej opcji już w menu wyboru obrazków. By obok tradycyjnie pomniejszonej i ostatnio dodanej HD znalazł się także oryginał. Ale mimo wszystko to pierwszy raz, kiedy będziemy mogli cieszyć się bezproblemową wysyłką takich materiałów za pośrednictwem WhatsApp. Widać, że twórcom zależy na tym, by ich narzędzie było możliwie jak najbardziej dostosowane do potrzeb użytkowników i w ostatnich tygodniach przykładają sporą wagę do kwestii multimediów.

Na tę chwilę wysyłanie zdjęć i wideo w pełnej rozdzielczości wciąż pozostaje dostępne wyłącznie dla użytkowników wersji testowej aplikacji.