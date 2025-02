WhatsApp zaskakuje użytkowników nową funkcją. Wielu z przyjemnością skorzysta

WhatsApp robi kolejny krok ku temu, by podgryzać konkurencyjne produkty. Tym razem jednak nie chodzi o żadne komunikatory, a aplikacje do planowania -...

WhatsApp robi kolejny krok ku temu, by podgryzać konkurencyjne produkty. Tym razem jednak nie chodzi o żadne komunikatory, a aplikacje do planowania -- w tym uwielbiany na całym świecie Kalendarz Google. Wszystko to dzięki wprowadzeniu możliwości tworzenia wydarzeń bezpośrednio z poziomu prywatnych rozmów. Po tym jak kilka miesięcy temu platforma dodała ankiety oraz funkcji "Dodaj swoje naklejki", teraz zabiera się za testy świeżutkiej funkcji związanej z tworzeniem wydarzeń. Ta ma znacząco ułatwić użytkownikom cały proces związany z zarządzaniem spotkaniami, a także szeroko pojętymi komunikatami z przypomnieniem.

Planowanie wydarzeń nie tylko dla grup

Do tej pory użytkownicy WhatsApp mogli planować wydarzenia z poziomu komunikatora. Było to jednak ograniczone wyłącznie do rozmów grupowych oraz funkcji społecznościowych. Jak jednak poinformował niezastąpiony w temacie najświeższych informacji o komunikatorze serwis WaBetaInfo, wkrótce opcja ta trafi także bezpośrednio do prywatnych rozmów. Dzięki niej możliwe będzie łatwiejsze planowanie spotkań, ustawianie przypomnień i zarządzanie harmonogramem – wszystko w jednej aplikacji, bez konieczności jej korzystania i sięgania po jakiekolwiek zewnętrzne narzędzia.

Opcja ta wydaje się być dość dyskusyjną -- bo sam średnio widzę w komunikatorze zastępstwo dla typowego kalendarza. Jednak Meta nie pozostawia złudzeń, że chce rzucić rękawicę kolejnej kategorii produktów. Mam jednak sporo wątpliwości związanych z tym, czy ktokolwiek kto regularnie sięga chociażby po Kalendarz Google -- chciałby go zamienić na komunikator od Meta. I to taki, którego jednoczesne działanie na kilku urządzeniach wciąż jest jeszcze w powijakach.

Planowanie wydarzeń w WhatsApp. Na co nowa funkcja pozwala w praktyce?

Nowa funkcja nad którą pracują twórcy komunikatora umożliwi użytkownikom:

Planowanie spotkań bezpośrednio w czatach prywatnych;

Ustawianie przypomnień o ważnych terminach i wydarzeniach;

Zarządzanie harmonogramem bez potrzeby przełączania się między aplikacjami;

Łączenie wydarzeń z rozmowami audio i wideo.

W praktyce pozwoli działać WhatsAppowi na wzór tego, co oferuje Google swoim użytkownikom pomiędzy szeregiem usług. Jednocześnie jak na dłoni widać, że WhatsApp chce być czymś więcej niż "tylko" komunikatorem. Widać to po stale dodawanych nowych funkcjach -- zarówno tych przygotowanych z myślą o indywidualnych użytkownikach, jak i biznesie. Do tego dochodzą kwestie związane z płatnościami, a teraz jeszcze planer zaklęty w jednej apce.

Warto mieć jednak na uwadze, ze póki co planowanie prywatnych wydarzeń wciąż jest jeszcze w fazie testów. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle -- że prawdopodobnie dzieli nas jeszcze co najmniej kilka miesięcy od oficjalnej premiery nowej funkcji dla wszystkich. Nie zmienia to jednak faktu, że kierunek obrany przez Meta jest dość zaskakujący i... intrygujący.