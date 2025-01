Tego właśnie nam brakowało! WhatsApp będzie jeszcze wygodniejszy

WhatsApp to jeden z tych komunikatorów, że każde z nas ma co najmniej kilka osób w swoim kręgu, które z niego korzystają. Przez lata rozwijał się tak dobrze, że dzisiaj często jest nawet niezbędnym elementem w pracy. Po tej aktualizacji będzie to jeszcze łatwiejsze.

Koniec z żonglowaniem telefonami. Tego właśnie nam brakowało

Wszystko wskazuje na to, że użytkownicy iPhone'ów doczekają się niebawem bardzo ważnej aktualizacji. Ważnej, gdyż znacząco poprawi komfort korzystania z komunikatora, który jest w życiu wielu osób niezbędnym środkiem komunikacji w pracy oraz z rodziną. Dzięki aplikacji TestFlight, do której trafiają wczesne wersje przyszłych aktualizacji, portal WAbetainfo dotarł do informacji o wprowadzeniu obsługi multikont.

Każdy, kto się skusi na tę testową wersję WhatsApp, zobaczy, że firma pracuje nad wygodną zmianą. W nowej wersji można na jednym telefonie zmieniać dowolnie konta. Czyli zupełnie tak jak na Instagramie, pozwoli to cieszyć się rozdzieloną obsługą czatów w zależności od naszej potrzeby.

Wielu użytkowników w końcu korzysta — niezależnie od tego czy jest to telefon służbowy, czy nie — z tego komunikatora w pracy. Ot, żeby przekazać sobie zmianę, ważne informacje czy po prostu coś omówić. Sprawia to, że są bombardowani często powiadomieniami, o których nie chcą myśleć w czasie wolnym po pracy.

Teraz pojawi się możliwość wyboru głównego konta i tego, które będzie nam na jednym urządzeniu towarzyszyło. Powiadomienia będą rozdzielone w zależności od konta, więc nie powinno dojść do sytuacji, że nam się pomieszają wiadomości i zawarte w nich informacje. Ogólnie, sprawa wydaje się mała, lecz każdy, którego to dotyczy, z całą pewnością z ogromną przyjemnością przyjmie tę informację.