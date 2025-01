WhatsApp z nową funkcją. Jedni ją pokochają, inni znienawidzą

WhatsApp stał się właśnie bardziej społecznościowy. Dzięki tej funkcji łatwiej będzie można udostępniać treści na Facebooku, czy Instagramie. Jak to działa?

Meta udostępniła swoje Centrum kont w 2020 r. W tym miejscu użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami i połączonymi funkcjami kont Meta oraz na Facebooku i Instagramie. A to pozwala m.in. na łatwe udostępnianie treści na obu platformach jednocześnie bez konieczności przełączania się między nimi. Teraz z podobnego rozwiązania skorzystają także użytkownicy komunikatora WhatsApp. Dzięki temu można na przykład udostępniać status utworzony w WhatsAppie w relacjach na Facebooku i Instagramie, czy centralnie zarządzać niektórymi ustawieniami kont, takimi jak urodziny. W tym samym miejscu można też dodawać lub usuwać kolejne konta. Co najważniejsze, dodanie konta WhatsApp do Centrum Kont jest całkowicie opcjonalne i nie wpływa na działanie komunikatora.

Reklama

Jak dodać konto WhatsApp do Centrum Kont?

Cała procedura dodania konta WhatsApp do Centrum Kont sprowadza się do zaledwie kilku kroków i wygląda tam samo na urządzeniu mobilnym z Androidem, jak i na iOS.

Dodawanie WhatsAppa do Centrum kont

Przejdź do Ustawień WhatsAppa i kliknij Centrum kont > Kontynuuj .

Kliknij Dodaj konto na Facebooku lub Dodaj konto na Instagramie . Nie można wybrać obu opcji jednocześnie, przez co należy dodać każde konto osobno.

Kliknij Zezwól i kontynuuj .

Kliknij Potwierdź, aby potwierdzić konto, które chcesz dodać.

A jak usunąć WhatsAppa z Centrum Kont? To również proste i niewymagające skomplikowanych czynności

Usuwanie WhatsAppa z Centrum kont

Przejdź do Ustawień WhatsAppa i kliknij Centrum kont > Konta .

Kliknij Usuń obok konta WhatsApp.

Kliknij Usuń konto > Kontynuuj .

Kliknij Tak, zakończ usuwanie > OK.

Warto jednak zaznaczyć, że możliwość dodania WhatsApp do Centrum Kont włączana jest falowo i nie u każdego użytkownika pojawi się już dziś. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i zaglądać do aplikacji regularnie. Jeśli nie widzicie jej jeszcze u siebie, nie ma powodu do paniki. Wkrótce będzie dostępna.