WhatsApp z opcją którą pokochają (nie tylko) zapominalscy. Prawdziwa perełka!

Według najnowszych informacji którymi podzielił się serwis WABetaInfo bazując na dostępnych w wersji testowej opcji, użytkownicy będą mogli ustawiać przypomnienia dla pojedynczych wiadomości. Wystarczy przytrzymać daną "chmurkę" z wiadomością, na którą planujemy odpisać później, następnie wybrać opcję "Przypomnij mi" i ustawić czas, po jakim aplikacja wyśle powiadomienie. Do wyboru mamy kilka predefiniowanych opcji (2 godziny, 8 godzin, 24 godziny), a także możliwość personalizacji czasu przypomnienia.

Po ustawieniu takiego alarmu, obok wyznaczonej wiadomości pojawi się mała ikona dzwoneczka. To ułatwi szybkie odnalezienie ważnych komunikatów wśród wielu rozmów. Gdy wybrany czas wygaśnie, WhatsApp wyświetli standardowe powiadomienie z zawartością wiadomości, nazwą czatu oraz podglądem ewentualnych multimediów.

Obecnie użytkownicy WhatsApp często korzystają z przypinania czatów lub oznaczania wiadomości gwiazdką, by o nich nie zapomnieć. Jednak te metody mają swoje ograniczenia. Nowa funkcja przypomnień daje realne narzędzie, które poprzez powiadomienia aktywnie przypomina o określonych wiadomościach, eliminując ryzyko ich przeoczenia.

Dzięki temu zarządzanie wieloma aktywnymi rozmowami stanie się prostsze i bardziej efektywne, co docenią zwłaszcza osoby, które prowadzą liczne rozmowy w tym samym czasie. WhatsApp daleki jest pod wieloma względami za biznesowymi komunikatorami, dlatego trzeba nieco pokombinować.

Kiedy nowa opcja trafi do komunikatora?

Na ten moment obie nowa opcja znajduje się wciąż fazie testów beta - i to póki co wyłącznie na Androidzie. Dlatego też trudno jednoznacznie wyrokować na temat tego, kiedy można się jej spodziewać, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest duża szansa że do finalnej wersji aplikacji trafi nie później, niż w ciągu najbliższych kilku tygodni. Oby, bo wydaje się naprawdę przydatna!