WhatsApp rozpieszcza użytkowników. Takiej funkcji nie ma żaden komunikator

WhatsApp konsekwentnie dodaje nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji do aplikacji. Podobnie jak wcześniej: Meta nie rezygnuje z prywatności i robi wszystko z głową. Jakiś czas temu komunikator doczekał się podsumowań wiadomości. Takie streszczenia generuje sztuczna inteligencja, która pozwala w mig nadrobić zaległości, co może być kluczowe przy okazji co bardziej szalonych grupowych rozmów. Teraz gigant idzie o krok dalej i przygotowuje następną funkcję w podobnym stylu. Quick Recap, bo o niej właśnie mowa, pozwoli generować szczegółowe podsumowania wiadomości również w wielu rozmowach jednocześnie.

Quick Recap: szybkie podsumowania na WhatsApp z wielu rozmów jednocześnie

Nowa opcja, która pojawiła się w wersji testowej komunikatora, umożliwi użytkownikom wybór do pięciu czatów jednocześnie, dla których będzie można uzyskać podsumowanie nieprzeczytanych wiadomości. Po wyborze ikony Quick Recap w zakładce Czaty, WhatsApp automatycznie przeprowadzi przetwarzanie informacji. Co istotne: wszystko ma być stworzone z zachowaniem najwyższych standardów prywatności. O to zadba Private Processing, czyli autorskie rozwiązanie chroniące wiadomości użytkowników przed niepowołanym dostępem. Twórcy komunikatora zapewniają, że nawet oni nie mają dostępu do treści wiadomości ani podsumowań. Wszystkie działania mają być wykonywane w pełni bezpiecznym środowisku.

Brzmi naprawdę ciekawie, tym bardziej, że funkcja ta ma wspierać nawet do pięciu rozmów jednocześnie. Dla najbardziej "gadatliwych" użytkowników może to okazać się niewystarczającym, jednak prawdopodobnie dla lwiej części zwykłych użytkowników komunikatora będzie to w pełni wystarczające. Mowa o funkcji, z której raczej nikt nie będzie korzystał do każdego okna rozmowy — a wyłącznie dla kilku najbardziej aktywnych okienek.

Niestety, z naszej perspektywy smutna wiadomość jest taka, że... na tę chwilę nawet poprzedni styl podsumowań nie trafił jeszcze do Polski i cieszyć się nim mogą wyłącznie użytkownicy w Stanach Zjednoczonych. Czy (i kiedy) to się zmieni: na tę chwilę jeszcze nie wiadomo.

