WhatsApp zaskoczył użytkowników. Nowa funkcja to prawdziwa perełka

Odpowiedzi w wątkach: ważny krok w organizacji rozmów

Kilka miesięcy temu WhatsApp udostępnił w wersji testowej na Androida długo wyczekiwaną funkcję: odpowiedzi w wątkach. Teraz nareszcie analogiczna opcja pojawiła się także w wersji beta na iOS, co sugeruje, że premiera funkcji i jej udostępnienie wszystkim użytkownikom jest już blisko. A na pewno bliżej, niż dalej.

Dzięki odpowiedziom w wątkach użytkownicy mogą prowadzić uporządkowane dyskusje powiązane z konkretną wiadomością. Każdy wątek otrzymuje własny wskaźnik liczby odpowiedzi oraz dedykowany ekran, na którym wyświetlane są wszystkie powiązane z wątkiem rozmowy w czytelnej, zorganizowanej, formie. To rozwiązanie znacznie ułatwia śledzenie konwersacji, nawet jeśli w grupie toczy się kilka wątków jednocześnie. I w gruncie rzeczy przywodzi na myśl to, co jest doskonale znane wszystkim użytkownikom Slacka, gdzie takie konwersacje od lat są już standardem.

Jak nowa funkcja działa w praktyce?

Wskaźnik odpowiedzi pojawia się przy wiadomości, do której wątek został rozpoczęty;

Po kliknięciu wskaźnika użytkownik przechodzi do osobnego ekranu, gdzie możemy zobaczyć wszystkie odpowiedzi związane z tą wiadomością;

W tym widoku można nie tylko przeglądać dotychczasowe odpowiedzi, ale także włączyć się do rozmowy dodając własną;

Pozwala to utrzymać tematycznie wiadomości i zachować większy porządek. Dzięki temu czytelność i ciągłość konwersacji zostają na pierwszym miejscu.

Choć interfejs wątków nie jest jeszcze na tyle zorganizowany i "sprofesjonalizowany" jak ten ze Slacka czy Microsoft Teams, to bez wątpienia jest to krok w analogicznym kierunku. No i WhatsApp jasno daje do zrozumienia, że coraz bardziej się "profesjonalizuje" i staje czymś więcej, niż był dotychczas.

Grupy nareszcie staną się bardziej czytelne. Użytkownicy czekali na to od lat

Wielu użytkowników zmaga się z chaosem w aktywnych czatach grupowych. Prawda jest taka, że po kilku godzinach nieobecności trudno odnaleźć się w natłoku przeplatających się rozmów i tamtejszych wątków. Odpowiedzi w nowej formie pozwolą na sprawne odnalezienie interesujących nas dyskusji i sprawiają, że nawet największe grupy stają się bardziej przejrzyste.

I chodź odpowiedzi w wątkach bez wątpienia nie przejdą niezauważone, to warto mieć na uwadze, że nie jest to jedyna duża nowość w komunikatorze. Raptem kilkanaście dni temu WhatsApp wprowadził podsumowania wiadomości, które działają w oparciu o zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Te pozwalają użytkownikom szybko zapoznać się z nieprzeczytanymi wiadomościami. Na starcie nowość ta dostępna jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale już teraz Meta zapowiedziała, że kwestią czasu jest jej udostępnienie również w innych zakątkach świata.

Na tę chwilę nie znamy jeszcze konkretów związanych z premierą wątków dla wszystkich, ale skoro po takim czasie trafiły one w końcu na iOS - to prawdopodobnie takowa jest już bliżej niż dalej. I nie będziemy musieli czekać na nią jakoś specjalnie długo.

