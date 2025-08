WhatsApp z nową funkcją. Aż dziw, że dopiero teraz

WhatsApp szykuje rewolucyjną funkcję – już wkrótce użytkownicy będą mogli rozmawiać z osobami, które nie mają konta w aplikacji. Nowość, nazwana „czatami gościnnymi”, pozwoli zaprosić do rozmowy znajomych bez konieczności instalowania WhatsAppa, a wszystko przy zachowaniu pełnego szyfrowania end-to-end.

WhatsApp przygotowuje się do dużej zmiany w sposobie, w jaki użytkownicy będą mogli komunikować się z osobami spoza ekosystemu aplikacji. W najnowszej wersji beta (2.25.22.13) komunikatora dla Androida pojawiła się zapowiedź funkcji „guest chats”, która umożliwi prowadzenie rozmów z osobami… nieposiadającymi konta WhatsApp.

Reklama

Nie musisz już mieć konta

Nowa funkcja ma pozwolić użytkownikom WhatsAppa na zaproszenie do rozmowy osób z książki adresowej, które nie korzystają z komunikatora. W praktyce działać to będzie na zasadzie wysłania specjalnego linku – po jego kliknięciu zaproszona osoba dołączy do prywatnego czatu, bez konieczności zakładania konta czy instalowania aplikacji. Takie „gościnne rozmowy” mają przypominać działanie WhatsApp Web i będą uruchamiane przez przeglądarkę.

Co ważne, mimo uproszczonej formy, rozmowy będą chronione szyfrowaniem end-to-end, co oznacza, że nikt poza dwiema stronami nie będzie miał dostępu do treści wiadomości – nawet sam WhatsApp.

Grafika: WABetainfo

Meta, właściciel WhatsAppa, już wcześniej zapowiedział wprowadzenie możliwości rozmów z użytkownikami innych aplikacji komunikacyjnych – tzw. czaty międzyplatformowe mają pojawić się w odpowiedzi na unijne regulacje dotyczące interoperacyjności. Funkcja „guest chats” działa jednak zupełnie inaczej – w całości opiera się na własnym środowisku WhatsAppa i nie wymaga zewnętrznych integracji.

Podczas gdy czaty z aplikacjami firm trzecich będą wymagać współpracy z innymi usługodawcami, „guest chats” to autonomiczny system stworzony przez WhatsApp, który pozwoli rozmawiać z kimś spoza platformy, ale w bezpieczny i kontrolowany sposób.

Rozmowy z gośćmi nie będą jednak w pełni funkcjonalne. Wersja beta wskazuje, że użytkownicy nie będą mogli przesyłać zdjęć, filmów, GIF-ów ani prowadzić rozmów głosowych i wideo. Dodatkowo, funkcja ograniczy się jedynie do czatów jeden na jeden – rozmowy grupowe nie będą dostępne.

Grafika: Depositphotos.com