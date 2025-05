WhatsApp z niespodziewaną funkcją. Ucieszy wielu użytkowników komunikatora

Meta coraz bardziej flirtuje ze sztuczną inteligencją, czego skutkiem są kolejne nowe funkcje trafiające do ich platform. Tym razem gigant testuje nowe rozwiązania dla WhatsAppa i to takie, które są... dość zaskakujące.

Najnowsze wersje beta komunikatora WhatsApp zarówno na Androidzie (2.25.15.7) jak i iOS (25.15.10.70) doczekały się... generatora tapet. Przez wiele lat firma była bardzo zachowawcza w temacie jakichkolwiek motywów w komunikatorze. Kilka miesięcy temu doczekaliśmy się nareszcie więcej opcji personalizacji, a w najnowszych wersjach testowych użytkownicy mogą już sprawdzić kolejną iterację w temacie. Firma bowiem pracuje nad funkcją generowania tapet w oknach rozmowy za pośrednictwem ich autorskiej sztucznej inteligencji: Meta AI.

Generator tapet wbudowany w WhatsApp. Nowa opcja już w fazie testów

Nowa funkcja pozwoli użytkownikom tworzyć tapety do czatów za pośrednictwem prostych komend tekstowych. Meta AI pozwoli każdemu zaprojektować unikalne tło do okna rozmowy. W założeniu mają być one idealnie dopasowane do gustu użytkowników, a także charakteru rozmów. Co istotne: tapety będzie można ustawiać globalnie dla wszystkich czatów lub indywidualnie dla wybranych rozmów. Dotychczas w WhatsAppie nie było opcji korzystania z różnych teł w zależności od konwersacji, co czyni nadchodzącą nowość jeszcze ciekawszą.

Po wprowadzeniu krótkiego opisu, sztuczna inteligencja Meta AI wygeneruje kilka propozycji graficznych dopasowanych do rozdzielczości ekranu użytkownika. Wyniki są prezentowane w przejrzystej formie, dzięki czemu użytkownik może z łatwością porównać i wybrać obrazek, który najbardziej mu odpowiada. Jeśli żadna z propozycji nie spełnia oczekiwań, możliwe będzie dalsze generowanie grafik, albo zwyczajna modyfikacja opisu. Użytkownik może doprecyzować temat, styl, kolorystykę czy nawet dodać konkretne elementy. Założenie jest takie, że ma to być spersonalizowana opcja, która w całości trafi w gusta użytkowników. Po wyborze jednej z tapet, użytkownicy będą mogli dodatkowo ją edytować, za pośrednictwem algorytmów i wprowadzania określonych zmian. Zmiana kolorystyki, dodanie nowych elementów, i inne poprawki będą dzięki temu na wyciągnięcie ręki - a wszystko dostępne za pośrednictwem komend tekstowych.

WhatsApp coraz bardziej "nasz". Komunikator nareszcie z prawdziwą personalizacją

Generowanie tapet ze wsparciem sztucznej inteligencji to ciekawa (i trzeba przyznać: dość niespodziewana) nowość. Ale same grafiki to jedno, dla wielu najważniejszymi zmianami będzie niewątpliwie opcja personalizacji i ustawienia innego tła dla każdej z rozmów. Trudno uwierzyć, że tyle to Mecie zajmuje - pewne opcje które są oczywistością w Messengerze od lat, do WhatsAppa trafiają dopiero teraz. A raczej: trafią, bo nowości na ten moment dostępne są wyłącznie w testowej wersji aplikacji. Na ich premierę zaś jeszcze chwilę przyjdzie nam poczekać - ich wdrożenie w finalnej wersji to prawdopodobnie kwestia najbliższych kilku tygodni.

