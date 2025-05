W WhatsAppie Meta AI to za mało rozwiązań sztucznej inteligencji prawda? Najwyraźniej tak albo po prostu ta firma chce być obecna wszędzie. Niezależnie od intencji, już teraz można korzystać z kolejnej funkcji. Jest to śmiesznie łatwe.

Perplexity nie schodzi ostatnio z ust zainteresowanych modelami sztucznej inteligencji oraz wszelkiego rodzaju chatbotami. Szczególnie głośno było jakiś czas temu, gdy z kartą T-Mobile była dodawana roczna subskrypcja. Teraz z kolei rozpoczyna kolejny etap swojej ekspansji i pojawia się w ramach WhatsAppa.

Szaleństwo w WhatsApp! Perplexity użyjesz za darmo prosto z ulubionej aplikacji

Najciekawsze jest to, że Perplexity w naszym komunikatorze może się pojawić w bardzo łatwy sposób. Żeby zacząć rozmawiać z tym modelem sztucznej inteligencji wystarczy rozpocząć zupełnie nowy czat z właściwym numerem. To oznacza, że nie trzeba robić niczego, czego już każdy z nas raz nie robił.

Zatem każdy, kto miałby ochotę zobaczyć, co Perplexity ma do powiedzenia, powinien rozpocząć nową konwersację z numerem +1 (833) 436-3285. Dzięki temu, można od razu skorzystać ze znanych już wszystkim możliwości w stylu ChatGPT, z tym że kompletnie za darmo. Jednakże skoro jest za darmo, to trzeba się przygotować, że nie ma co liczyć na wybitną prędkość i funkcjonalność takich udogodnień jak Deep Research.

Wygląda to dość szalenie, bo w końcu tak jak rozmowa ze zwykłym człowiekiem, ale jednak jest zasadnicza różnica. Zaskakująco prowadzenie rozmów nie jest granicą możliwości Perplexity w WhatsApp. Poza pismem wspiera także notatki głosowe, a jak można zobaczyć po przykładach na platformie X (dawniej Twitter), także wygenerować grafiki.

Ogólnie dodanie Perplexity do WhatsAppa brzmi jak bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego. Zarówno dla osób, które z chatów AI korzystają oraz tych, którzy nie chcieli jeszcze tych możliwości wypróbować. Odpowiedzi przychodzą szybko wraz z linkami bezpośrednio do źródeł, na podstawie których wygenerowano "myśli", a grafiki pojawią się czacie, więc łatwo się je pobierze.

Źródło: lifehacker