WhatsApp pozamiatał. Tak wygodnie jeszcze nigdy nie było

Nagrywanie "głosówek" na WhatsApp stało się znacznie łatwiejsze także na Androidzie

Dotychczas, aby nagrać wiadomość głosową w WhatsApp, należało przytrzymać ikonę mikrofonu lub przesunąć palcem w górę, aby "zablokować" opcję nagrywania. Teraz wszystko staje się o wiele łatwiejsze. Wystarczy jedno stuknięcie, aby rozpocząć nagrywanie, a blokada zostaje aktywowana z automatu. Użytkownicy nie muszą już trzymać przycisku, ani wykonywać dodatkowych gestów: cała uwaga może skupić się wyłącznie na treści wiadomości, a nie obsłudze aplikacji.

Nowe rozwiązanie eliminuje przypadkowe przerwanie nagrania i znacząco poprawia całe doświadczenie związane z użytkowaniem funkcji. Co więcej: po zakończeniu nagrywania wciąż dostępna jest możliwość odsłuchania lub usunięcia wiadomości przed jej wysłaniem, co zapobiega przypadkowemu przekazaniu nagrań, które wolelibyśmy wykonać na nowo, czy... po prostu nie brzmią tak, jak byśmy tego oczekiwali.

Warto także mieć na uwadze, że funkcja szybkiego nagrywania głosówek działa nie tylko w rozmowach indywidualnych, ale jest także dostępna w grupach oraz kanałach w komunikatorze. WhatsApp rezygnuje z innych metod nagrywania na rzecz spójnego systemu, który oferuje tę samą funkcjonalność we wszystkich sekcjach aplikacji. To duży krok naprzód, zwłaszcza dla osób korzystających intensywnie z platformy w różnych scenariuszach. Warto bowiem mieć na uwadze, że te prywatne i profesjonalne często wyraźnie się od siebie różnią.

Nowa opcja już dostępna, ale wyłącznie w formie testowej

Nowa funkcja, jak to zwykle ma w zwyczaju, trafia w pierwszej kolejności do użytkowników wersji testowej. Skorzystać z niej mogą już wszyscy sięgający po WhatsApp beta na Androida w wersji 2.25.15.19, która to udostępniona została w Sklepie Google Play. Obecnie opcja ta jest zarezerwowana dla wybranej grupy testerów, w ciągu najbliższych tygodni (lub jeśli testy nie będą szły tak dobrze jak oczekuje Meta, to miesięcy), powinna zostać udostępniona wszystkim użytkownikom platformy.