WhatsApp z funkcją, z której będziesz chciał korzystać. Nie możesz jej przegapić

WhatsApp to wciąż najpopularniejsza aplikacja do prowadzenia rozmów, choć nie najbardziej rozbudowana. Twórcy od lat starają się wprowadzić do niej funkcje ułatwiające komunikację i dające użytkownikom jeszcze więcej możliwości wyrażania siebie i swoich emocji. Z każdą kolejną aktualizacją jest coraz lepiej, ale widać, że komunikator ma sporo do nadrobienia. O ile kilka tygodni temu WhatsApp poinformował, że nawiązał współpracę z firmą GIPHY, którą znamy przede wszystkim ze śmiesznych gifów, wykorzystywanych nie tylko w mediach społecznościowych, ale i w komunikatorach, tak o zmianach ważniejszych – dotyczących naszej prywatności – aż taki wylewny nie jest. W zadaniu twórców komunikatora wyręczają redaktorzy serwisu WABetaInfo, informujący, że do aplikacji zmierza jedna z najważniejszych funkcji, której tu brakowało.

WhatsApp pozwoli zablokować wiadomości od nieznanych osób. Aż dziw, że tego wcześniej nie było

Możliwość blokowania wiadomości, czy połączeń przychodzących wydaje się jedną z podstawowych funkcji aplikacji typu komunikator. Nic bardziej mylnego – w WhatsApp, tego nie ma. Na szczęście już niedługo, gdyż w testowej wersji apki na Androida pojawiła się opcja umożliwiająca odcięcie się od wszystkich numerów, których nie mamy zapisanych w kontaktach. To skuteczne narzędzie pozwoli zminimalizować ryzyko spamu, nachodzenia przez nieznane numery lub próby wyciągnięcia od nas danych.

A jak obecnie radzić sobie z niechcianymi rozmówcami i wiadomości? WhatsApp oddaje w ręce użytkowników wiele opcji związanych z ochroną ich prywatności, ale rozbudowanych narzędzi chroniących przed spamem tu nie znajdziemy. Choć w komunikatorze znajdziemy sekcję poświęconą temu, kto może się z nami kontaktować, wyboru zbyt dużego nie mamy. Na ten moment aplikacja pozwala zdecydować, czy chcemy, aby do grup dodawali nas wszyscy użytkownicy, czy tylko nasze kontakty.

Możemy też wyciszyć powiadomienia o rozmowach przychodzących od nieznanych kontaktów oraz zablokować numery telefonów osób, z którymi nie chcemy rozmawiać. Tyle i aż tyle. Patrząc jednak, że wkrótce będziemy mogli całkowicie zablokować możliwość kontaktowania się z nami osobom spoza listy kontaktów da nam w końcu prawdziwe narzędzie broniące się nie tylko przed spamem, ale również potencjalnie groźnymi wiadomościami. Pytanie tylko kiedy ta opcja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom. WhatsApp znane jest z tego, że nowości w stabilnej wersji aplikacji pojawiają się nagle – i nie zawsze u wszystkich. Martwi też nieco fakt, że obecna wersja beta na iOS nie posiada tej funkcji. Oby to się zmieniło w najbliższej aktualizacji.

A jak zablokować i zgłaszać kontakty?

Android

Kliknij ⋮ > Ustawienia .

Wybierz Prywatność > Zablokowane kontakty .

Kliknij ikonę Dodaj nowy

Wyszukaj lub wybierz kontakt, który chcesz zablokować.

Zablokować osobę lub ją zgłosić można również z poziomu powiadomienia:

Rozwiń powiadomienie WhatsApp, aby zobaczyć więcej informacji.

Kliknij Zablokuj . Jeśli chcesz również zgłosić kontakt, zaznacz pole obok pozycji Zgłoś .

Kliknij Zablokuj.

iOS

Otwórz Ustawienia WhatsAppa > Prywatność > Zablokowani > Dodaj nowy...

Wyszukaj i stuknij kontakt, który chcesz zablokować.

Zablokować osobę lub ją zgłosić można również z poziomu powiadomienia: