Na taki smartwatch w Polsce czekaliśmy od lat!

Przez wiele lat byłem aktywnym użytkownikiem Apple Watcha. Początkowy sceptycyzm ustąpił miejsca zadowoleniu z niezawodnego i pomocnego urządzenia, które ułatwia tak wiele rzeczy. Powiadomienia, szybki wgląd w najważniejsze informacje i błyskawiczny kontakt (połączenia, SMS-y, odpowiedzi) - to cenię sobie najbardziej w smartwatchu i byłem gotowy ładować gadżet codziennie, by korzystać z tych dobrodziejstw.

Pixel Watch 3 specyfikacja

Wyświetlacz

Typ : AMOLED LTPO

: AMOLED LTPO Rozmiar : 1.2 cala (41 mm) / 1.4 cala (45 mm)

: 1.2 cala (41 mm) / 1.4 cala (45 mm) Rozdzielczość : 320 ppi

: 320 ppi Jasność : Do 2000 nitów (szczytowa jasność)

: Do 2000 nitów (szczytowa jasność) Ochrona : Szkło Corning Gorilla Glass 5

: Szkło Corning Gorilla Glass 5 Częstotliwość odświeżania: 1-60 Hz

Procesor

Chipset : Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 Współprocesor: Cortex M33

Pamięć

RAM : 2 GB SDRAM

: 2 GB SDRAM Pamięć wewnętrzna: 32 GB eMMC flash

Bateria

Pojemność : 307 mAh (41 mm) / 420 mAh (45 mm)

: 307 mAh (41 mm) / 420 mAh (45 mm) Czas pracy : Do 24 godzin z włączonym wyświetlaczem Always-On, do 36 godzin w trybie oszczędzania baterii

: Do 24 godzin z włączonym wyświetlaczem Always-On, do 36 godzin w trybie oszczędzania baterii Ładowanie: USB-C Fast Charging Cable, około 24 minuty do 50%, 60 minut do 100%

System operacyjny

OS: Wear OS 5.0

Odporność

Wodoodporność: Do 5 ATM

Łączność

Bluetooth : 5.3

: 5.3 Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz, 5 GHz)

: 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz, 5 GHz) NFC : Tak

: Tak GPS : GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS

: GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS LTE: Opcjonalnie

Czujniki

Monitorowanie tętna : Wielościeżkowy optyczny czujnik tętna

: Wielościeżkowy optyczny czujnik tętna Śledzenie snu : Tak

: Tak SpO2 : Czerwone i podczerwone czujniki do monitorowania saturacji tlenem

: Czerwone i podczerwone czujniki do monitorowania saturacji tlenem Akcelerometr : 3-osiowy

: 3-osiowy Żyroskop : Tak

: Tak Czujnik światła : Tak

: Tak Barometr : Tak

: Tak Magnetometr : Tak

: Tak Czujnik temperatury skóry : Tak

: Tak Czujnik przewodnictwa skóry (cEDA): Do śledzenia reakcji ciała

Materiały

Obudowa : Aluminium z recyklingu

: Aluminium z recyklingu Pasek: Fluoroelastomer z powłoką soft-touch

Wymiary i waga

Średnica : 41 mm / 45 mm

: 41 mm / 45 mm Wysokość : 12.3 mm

: 12.3 mm Waga: 31 g (41 mm) / 37 g (45 mm)

Dodatkowe funkcje

Interakcja : Przycisk boczny, korona haptyczna, premium haptics

: Przycisk boczny, korona haptyczna, premium haptics Audio : Wbudowany mikrofon i głośnik

: Wbudowany mikrofon i głośnik Kompatybilność: Współpracuje z większością telefonów z Androidem 10.0 lub nowszym

Pixel Watch to Apple Watch od Google?

Pixel Watch 3 powinien być dokładnie tym samym dla smartfona z Androidem, to Apple Watch dla iPhone’a. To ten sam ekosystem, a w przypadku smartfonów Pixel nawet ten sam producent. Już na samym wstępie napiszę wprost, że smartwatch Google szybciej wkupił się w moje łaski niż mydelniczka Apple, ponieważ Pixel Watch 3 posiada okrągłą obudowę, dlatego z daleka bardziej przypomina zegarek, niż komputer na nadgarstku. Ma to swoje wady, bo czytelność niektórych informacji jest mniejsza, np. listy wiadomości, ale można do tego przywyknąć.

Design Pixel Watcha 3 to kontynuacja doskonale znanego wyglądu z poprzednich generacji, co dla jednych będzie dużą zaletą, dla innych solidną wadą. Ja jestem gdzieś pośrodku, ponieważ Pixel Watch 3 jest moim zdaniem ładny, stylowy, a nawet elegancki. Brak ramki wokół ekranu dodaje szykowności, ale zmniejsza odporność i wytrzymałość na uderzenia, więc przez okres używania tego smartwatcha byłem bardziej delikatny niż zwykle. Google może zapewniać, że użyte szkło jest wyjątkowo mocne, ale nie ryzykowałbym testowania tego. Jedynym elementem “psującym” nienaganny design jest cyfrowa korona, która pełni także rolę jedynego przycisku. Po kilku latach z Apple Watchem i miesiącach używania innych smartwatchy, uważam, że niezbędny jest także dodatkowy przycisk i Google umiejscowiło takowy niedalko od korony. Jest jednak prawie niewidoczny, ale całkiem nieźle dostępny i obsługuje trzy różne akcje: przytrzymanie, wciśnięcie i podwójne wciśnięcie, z których część można dostosować wedle swoich potrzeb.

Ekran w Pixel Watch 3 imponuje

Sam ekran w Pixel Watch 3 robi świetne wrażenie. Jest bardzo dokładny, kolory są niezwykle miłe dla oka, a w słoneczny dzień osiąga wystarczająco duży poziom jasności, by można było odczytać godzinę i inne informacje bez żadnych przeszkód. W większości okoliczności ramka wokół wyświetlacza jest niewidoczna, więc zakrzywiona krawędź potęguje wrażenie, jakoby ramki nie było w ogóle, ale po włączeniu latarki można szybko przekonać się, że jest wciąż całkiem spora. Nie wpływa to jednak znacząco na korzystanie z Pixel Watcha 3, choć te dodatkowe milimetry mogłyby zrobić różnicę (co widać po Apple Watchu 7. i 10. generacji). To jeden z najmilej wyglądających wyświetlaczy w smartwatchach w ogóle.

W zestawie z Pixel Watchem 3 otrzymujemy dedykowany mu pasek (dwa warianty długości), a dodatkowe można kupić nie tylko u Google, ale i od innych producentów. Mocowanie nie jest jednak w żadnym stopniu uniwersalne, a wybór nie jest tak szeroki jak w przypadku Apple Watcha, więc byłem nieco rozczarowany brakiem możliwości szybkiej i niezbyt kosztownej rozbudowy garderoby pasków. Nie sądzę jednak, by fabrycznie pakowany pasek miał się zniszczyć w najbliższym czasie, ponieważ robi bardzo dobre pierwsze wrażenie i nie widać na nim śladów używania po okresie testowym.

Pixel Watch 3 działa na Wear OS, który przeszedł sporo większych zmian na przestrzeni lat, ale obecna wersja wydaje się być wystarczająco dopracowana, by nie stanowić problemu użytkownikom spotykającym go pierwszy raz, ale jest wystarczająco wygodny w obsłudze, by posiadacze smartwatchów na co dzień mogli maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Wiele rozwiązań zapożyczono z “dużej” wersji Androida, jest bardziej wymuskany niż kiedykolwiek był, a na zegarku Google działa płynnie i szybko. Zdarzyły się pojedyncze przypadki, gdy potrzebował dłuższej chwili na wczytanie aplikacji czy pewnych informacji, ale jest to całkowicie normalne. Wywołanie Asystenta Google czy dyktowanie treści wiadomości odbywa się bez przycięć, a głośnik i mikrofon są na tyle dobre, że można swobodnie rozmawiać za jego pośrednictwem, nie przykładając regularnie zegarka do ust czy ucha. Google nie wprowadziło jeszcze Gemini na Wear OS, więc u użytkowników korzystających już z Gemini na smartfonie odczuwalny będzie pewien dysonans doświadczeń. Ale dlaczego skróty aplikacji (używam do Wiadomości) nie mogą mieć spójnych ikon ze stylem tarczy? Na zegarku wygląda to po prostu źle.

Pixel Watch 3 dla sportowców

Pixel Watch 3 to nie tylko smartwatch i część garderoby, ale także urządzenie fitness. Ekosystem czujników i aplikacji zapewnia odpowiednie warunki, by z nim regularnie ćwiczyć, a pomiary tętna czy kroków wyglądają na naprawdę dokładne. Zauważyłem też, że całkiem szybko wykrywa aktywności, jak spacer czy bieganie, dzięki czemu można skupić się na treningu, zamiast pamiętać o aktywowaniu pomiarów na zegarku. Nowe metryki analizy formy, niestandardowe treningi biegowe i sugestie treningowe generowane są przez AI, więc Google nareszcie nie tylko nadrabia dystans do konkurencji, ale stara się jej odskoczyć - problem w tym, że na część efektów tych funkcji trzeba dłużej zaczekać, ponieważ niezbędna jest spora ilość danych źródłowych.

Liczba predefiniowanych aktywności zamyka się jednak na nieco ponad 40, więc daleko zegarkowi do urządzeń z ponad setką trybów sportowych - być może Google uzupełni listę w przyszłości. Szczelna konstrukcja przekłada się natomiast na szansę brania prysznica i pływania w zegarku, więc tym bardziej mocniejsze opady deszczu nie będą dla niego wyzwaniem. Aha, niektóre zdrowotne funkcje są zarezerwowane dla użytkowników płatnej wersji Fitbit Premium, co przy tyle kosztującym smartwatchu uważam za duży błąd Google - firma powinna podarować co najmniej rok abonamentu za darmo wraz z każdym zegarkiem.

Jeśli częściej ćwiczycie, to na pewno ucieszą Was lepsze osiągi na jednym ładowaniu - zegarek jest w stanie wytrzymać 24 godziny zwykłego użytkowania, a po aktywowaniu trybu oszczędzania energii można ten czas wydłużyć o kolejne kilka. Jeśli jednak to za mało, to szybsze ładowanie pozwoli uzupełnić baterię do połowy w 20 kilka minut i 80% w nieco ponad pół godziny. To wystarczy, by naładować go na większość dnia z samego rana przed wyjściem do pracy czy na uczelnię. Dodawana w zestawie ładowarka jest magnetyczna, ale nie działa w dowolnej pozycji. Zakończoną ją natomiast wtykiem USB-C, więc jeśli nie posiadacie ładowarki z tym złączem, to musicie się w nią wyposażyć.

Nie masz Pixela? To nie jest funkcja dla Ciebie

Niektóre funkcje Pixel Watcha 3 zarezerwowano tylko dla użytkowników posiadających smartfon Pixel - tutaj mowa o wsparciu dla łączności UWB (Ultra Wideband) pozwalającej wykryć bliską obecność urządzeń, by je odblokować, a także o zdalnym sterowaniu aparatem. Z jednej strony to decyzja zrozumiała, bo Google pokazuje moc własnego ekosystemu, ale z drugiej strony świat Androida jest na tyle bogaty w różne urządzenia, że chyba większa zaletą zegarka byłaby bezproblemowa współpraca z większą liczbą (wybranych) smartfonów.

Pixel Watch 3 obsługuje, oczywiście, płatności zbliżeniowe NFC (Google Pay), ale wsparcia dla eSIM niestety nad Wisłą nie uświadczymy. Wielka szkoda, bo w takich okolicznościach smartwatche potrafią w pełni pokazać na co je stać (pozostanie w kontakcie i dostęp do treści bez smartfona), ale urządzenie nadrabia ten brak obecnością Google Play i szerokim wachlarzem aplikacji. Niektóre, co prawda, są mniej udane lub niedostępne, jak Messenger, ale są też świetne apki, jak WhatsApp czy Spotify, które działają samodzielnie - ta druga obsługuje tryb offline, więc pobrane playlisty i albumy można odsłuchiwać na słuchawkach Bluetooth w trakcie treningów, spacerów itd. Większy ekran to też wygodniejsze wprowadzanie tekstu na klawiaturze, ale mając do dyspozycji tak dobrze działające dyktowanie, prawie nigdy nie stukam/nie przesuwam palcem po ekranie Pixel Watcha, by odpisać na wiadomość.

Pixel Watch 3 - mam jeszcze większy apetyt na 4. generację

Najnowszy model Pixel Watch 3 to urządzenie niemal kompletne i krok Google w bardzo dobrym kierunku. Widoczne są pewne niedociągnięcia, ale smartwatch nareszcie stawia się najważniejszym konkurentom, więc debiutuje w Polsce we właściwym momencie. Cena jest naprawdę wysoka, dla wielu osób za wysoka i to chyba największy problem tego urządzenia, bo pod względem wyglądu, wykończenia, działania i oferowanych funkcji trudno mu jednak coś na poważnie zarzucić.