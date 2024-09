Meta spełnia żądania Komisji Europejskiej

Zgodnie z wymogami ustawy o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), użytkownicy WhatsApp i Messengera w Europie zyskali możliwość komunikowania się z osobami korzystającymi z innych aplikacji do przesyłania wiadomości. Funkcja ta trafi do obu komunikatorów Meta, ale będzie wspierana pod warunkiem, że twórcy innych aplikacji komunikacyjnych będą chcieli z niej skorzystać. Będą też musieli to zrobić na bazie szyfrowanego protokołu Signal. Kiedy na początku tego roku DMA weszło w życie, Meta przedstawiła szczegóły techniczne dotyczące czatów z aplikacjami zewnętrznymi, a teraz po sześciu miesiącach pracy nad nowymi funkcjami, pokazuje jak ma to wyglądać w praktyce.

Meta zamierza jasno komunikować użytkownikom, gdy pojawi się możliwość komunikacji z innymi aplikacjami, zarówno na WhatsApp jak i na Messengerze. Będzie to wyglądało mniej więcej tak jak na poniższych obrazkach. Użytkownik nie będzie musiał tworzyć powiązania, ale w każdej chwili będzie mógł to zrobić aby korzystać z jednej aplikacji do rozmów. W początkowej fazie Meta przewiduje tylko komunikację tekstową, ale w planach (w 2027 roku...) jest dodanie również możliwości rozmów głosowych oraz wideo.

Jedna aplikacja do zarządzania wszystkimi kontaktami

Nowe funkcje dają użytkownikom swobodę w zarządzaniu wiadomościami. Istnieje opcja utrzymania czatów z aplikacjami zewnętrznymi w oddzielnym folderze lub połączenia ich z główną skrzynką odbiorczą. Dzięki temu każdy użytkownik może dostosować sposób zarządzania wiadomościami do swoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Co więcej, ustawienia te można zmieniać w dowolnym momencie, co daje dużą elastyczność. WhatsApp i Messenger nie ograniczają się jedynie do podstawowych funkcji. Nowa aktualizacja wprowadza szereg zaawansowanych możliwości, takich jak reakcje na wiadomości, bezpośrednie odpowiedzi, wskaźniki pisania oraz potwierdzenia odczytu. W przyszłości planowane jest również wprowadzenie funkcji tworzenia grup (2025) oraz wspomnianych już połączeń głosowych i wideo.

Tworzenie interoperacyjnych czatów nie jest zadaniem prostym. Zachowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników stanowi duże wyzwanie, które wymaga ścisłej współpracy między różnymi platformami. Mimo to, Meta chce aby nowe funkcje były nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim bezpieczne. Dzięki nowym możliwościom, użytkownicy będą mogli swobodnie komunikować się z osobami korzystającymi z różnych aplikacji, zachowując przy tym pełną kontrolę nad swoimi wiadomościami i ich bezpieczeństwem.

źródło: Meta