WhatsApp z funkcją, która zmienia wszystko. Będziesz chciał skorzystać

WhatsApp w końcu udostępnia funkcję, która w komunikatorze powinna być dostępna od samego początku. Korzystasz z aplikacji w wersji przeglądarkowej lub na komputerze z Windowsem i nie mogłeś dodawać nowych kontaktów? To w końcu się zmieniło!

WhatsApp przez wiele lat dostępny był wyłącznie na urządzeniach mobilnych, a przeniesienie się z jednego smartfona na drugi, z zachowaniem historii rozmów, było bardzo uciążliwe, a czasem wręcz niemożliwe, o czym z pewnością przekonali się ci, chcący przejść np. z Androida na iOS. To na szczęście się zmieniło jakiś czas temu dzięki tworzeniu kopii zapasowych i ich przywracaniu na nowym sprzęcie. Użytkownicy iPhone'ów dostali nawet możliwość migracji wszystkich danych bez kopii.

Większą rewolucją było udostępnienie WhatsAppa na innych urządzeniach, w tym na komputerach z Windowsem i macOS. Choć początkowo proces korzystania z nich wymagał stałego połączenia z telefonem, obecnie jest to znacznie uproszczone. Jednak nie wszystko było tak, jak powinno, o czym z pewnością przekonali się ci, którzy chcieli dodać z poziomu komputera nowe kontakty. Coś, co wydaje się podstawową funkcjonalnością komunikatora, nie było możliwe. Do teraz.

WhatsApp w końcu pozwoli na wygodne zarządzanie kontaktami – nie tylko na telefonie

Dotychczas dodawanie kontaktów było możliwe jedynie na urządzeniach mobilnych, poprzez wpisanie numeru telefonu lub zeskanowanie kodu QR. Już wkrótce w ręce użytkowników oddana zostanie możliwość wygodnego dodawania kontaktów i zarządzania nimi z poziomu przeglądarkowej wersji komunikatora (WhatsApp Web) i aplikacji zainstalowanej na komputerach z Windowsem. Co z użytkownikami MacBooków? Ci muszą uzbroić się w cierpliwość. Twórcy zapewniają, że w przyszłości i tu pojawi się możliwość dodawania i edytowania kontaktów.

Kontakty zapisane w WhatsApp można łatwo przywrócić w przypadku zagubienia telefonu lub zmiany urządzenia. Twórcy komunikatora zapewniają, że w ramach przyszłych aktualizacji umożliwią zarządzanie kontaktami oraz ich zapisywanie na podstawie nazw użytkowników. Nazwy użytkowników w WhatsApp dodatkowo zadbać mają o prywatność osób z niego korzystających. Wysyłając wiadomość do kogoś, nie będziesz już musiał udostępniać swojego numeru telefonu. To istotny krok w kierunku większej ochrony prywatności. Kiedy funkcja będzie dostępna? Wciąż nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że od dłuższego czasu prowadzone są testy tego rozwiązania. To konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności komunikatora, z którego korzystają miliony ludzi na całym świecie.