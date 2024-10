WhatsApp serwuje kreatywną nowość. Wielu chętnie skorzysta

WhatsApp co rusz zaskakuje aktualizacjami -- i tym razem nie jest inaczej. Tym razem twórcy aplikacji przychodzą z nowością skierowaną ku tym użytkownikom, którzy regularnie korzystają z rozmów wideo!

Filtry i tła dla wideorozmów WhatsApp. Nowe opcje wkrótce trafią do aplikacji

Wiele komunikatorów oferujących rozmowy wideo przyzwyczaiło nas już do swojej oferty filtrów i teł dla połączeń wideo. Jednym kliknięciem możemy ukryć bałagan za nami, ale także... zadbać o nieco bardziej swobodną atmosferę. I to nie tylko w przypadku rozmów z rodziną i przyjaciółmi, ale również tych bardziej oficjalnych.

Teraz WhatsApp nadgania w tym temacie konkurencję i serwuje swój autorski zestaw filtrów oraz teł, które niebawem zasilą aplikację.

10 filtrów i 10 teł. Nowe opcje dla rozmów wideo WhatsApp

Jak informują we wpisie na blogu WhatsApp twórcy -- użytkownicy otrzymają do swojej dyspozycji 10 filtrów oraz 10 teł. Te będzie można łączyć w dowolnych kombinacjach, aby uzyskać interesujący nas efekt. Pełna lista filtrów zawiera: ciepły, chłodny, czarno-biały, prześwit światła, senny, światło z pryzmatu, rybie oko, stary telewizor, matowe szkło i dwukolorowy. Jeżeli zaś chodzi o tła, to poza klasycznym rozmyciem czekać będą na nas również: salon, biuro, kawiarnia, kamyczki, jedzenie, ciastka, plaża, zachód słońca, świętowanie i las.

Wisienką na torcie mają być opcje retuszu. Te również doskonale znamy już z propozycji konkurencji: mowa tu o polepszaniu jakości w przypadku słabego oświetlenia. Zaawansowane algorytmy mają zadbać, by jakość naszego wideo była lepsza, a wszystkim rozmawiało się milej i całość wypadała bardziej naturalnie.

Aby skorzystać z tych opcji podczas indywidualnego lub grupowego połączenia wideo, kliknij ikony efektów w prawym górnym rogu ekranu. Pozwoli Ci to zobaczyć dostępne filtry i tła oraz wybrać te, które najbardziej pasują do Twojego nastroju.

Kiedy nowe funkcje trafią do WhatsApp?

Twórcy komunikatora już teraz oficjalnie zapowiedzieli i zaprezentowali nowości -- jednak na ich wdrożenie przyjdzie nam jeszcze odrobinę zaczekać. W oficjalnym komunikacie twórcy komunikatora informują, że będą one wdrażane stopniowo -- i trafią do użytkowników w najbliższych tygodniach. Znając sposób działania Meta - prawdopodobnie w ciągu miesiąca wszyscy powinniśmy mieć już dostęp do nowych opcji.

Mam wrażenie, że ekipa z Meta w ostatnim czasie dość solidnie zabrała się do pracy - i działa niezwykle efektywnie w temacie coraz szybszych aktualizacji. Co jednak istotne: tym razem zmiany nie dzieją się wyłącznie w tle, a bezpośrednio wpływają na doświadczenie użytkowników i oferują opcje, po które ci sięgają regularnie. Jednocześnie też - jeśli chodzi o takie elementy jak filtry wideo - nadrabiają zaległości. Bo to opcje, które konkurencja ma już u siebie od dłuższego czasu.