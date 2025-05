WhatsApp wysłuchał użytkowników. Prosili o to latami

WhatsApp z każdą aktualizacją udowadnia, że doskonale wie czego oczekują od niego użytkownicy. Meta w ostatnich miesiącach wydaje się nawet słuchać próśb najwierniejszych fanów i po latach milczenia wprowadzać zmiany i nowości, o które proszona była od dawien dawna. Tak sprawy mają się bez wątpienia z aplikacją na iPada, przed którą (podobnie zresztą jak w przypadku Instagrama) Meta wzbraniała się od zawsze. Wygląda jednak na to, że coś się w temacie ruszyło. To przełomowa wiadomość dla użytkowników Apple, którzy od lat czekali na oficjalną aplikację dedykowaną tabletom z iPadOS na pokładzie, która będzie dostosowana do tamtejszych ekranów, a nie tylko przeskalowana po najmniejszej linii oporu.

Reklama

WhatsApp na iPada coraz bliżej. Na to czekamy od lat!

W ostatnich dniach oficjalne konto WhatsApp na platformie X (dawniej Twitter) zareagowało na sugestię jednego z użytkowników, który zaapelował o stworzenie aplikacji na iPada. Nie jest to prośba nowa - przewija się ona bowiem regularnie od wielu lat, jednak dotychczas Meta udawała, że tematu nie widzi. Twórcy komunikatora skupiali się na zupełnie innych sprawach, a jako że iPadOS jest tematem "niszowym" - przeskalowana apka ze smartfona czy wersja w przeglądarce musiała tam wystarczyć. Tym razem jednak oficjalne konto WhatsApp zareagowało. Mowa o odpowiedzi w postaci emotki z oczami (?) - co rozbudziło ogrom dyskusji i nadziei. Bo jakkolwiek niejednoznaczna by ona nie była, to w świecie technologii takie gesty ze strony gigantów często zwiastują nadchodzące zmiany. A niedomówienia wyłącznie podsycają dyskusję na ten temat. Aplikacja WhatsApp na iPada wydaje się o tyle realna, że od dłuższego czasu była już testowana w wersji beta za pośrednictwem platformy TestFlight. W praktyce więc Meta od wielu miesięcy przygotowywała się do wprowadzenia tej opcji - ale na wielki start czeka, aż wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Jak to ma w zwyczaju zresztą.

iPad nareszcie zaczyna istnieć na Mety. Lepiej późno, niż wcale

Dotychczas użytkownicy iPada mogli korzystać z WhatsApp wyłącznie za pośrednictwem wersji w przeglądarce, przeskalowanej wersji ze smartfona lub za pośrednictwem irytujących obejść dookoła. Tymczasem stale rosnąca liczba użytkowników tabletów Apple najwyraźniej wywarła presję, której twórcy komunikatora nie potrafią dalej ignorować. Podobnie zresztą sprawy mają się z Instagramem, którego użytkownicy od wielu lat prosili o dedykowane im rozwiązanie - bezskutecznie. Aż do teraz, kiedy nareszcie coś w temacie się ruszyło i wiadomo już, że takie oprogramowanie powstaje. To wyraźny sygnał, że firma zmienia strategię i zaczyna traktować tablety jako pełnoprawne urządzenia do komunikacji i korzystania z mediów społecznościowych. No cóż: lepiej późno, niż później.