WhatsApp nie zostawia w tyle swoich użytkowników. Te smartfony otrzymają nową funkcję

Chwilę trzeba było czekać, ale po pierwszym raporcie o nadchodzących zmianach dla telefonów z systemem Android, w końcu dobre wieści dla użytkowników iPhone'ów. Nowa funkcja nie ominie i ich urządzeń. Wiadomości w waszym ulubionym komunikatorze czeka prawdziwa rewolucja.

WhatsApp nie zostawia w tyle swoich użytkowników. iPhone'y z nową funkcją

Niecałe dwa tygodnie temu dawaliśmy znać o trwających pracach nad aktualizacją dla WhatsApp w wersji dla smartfonów z Androidem. Chodziło o dość kontrowersyjną zmianę, gdyż całkowicie przeczy ona temu, po co w ogóle używamy tej aplikacji. W końcu chodzi o to, aby rozmawiać z ludźmi, prawda? Zatem dlaczego ktoś miałby się ucieszyć na zabranie tej możliwości, przecież to szaleństwo.

Meta wie, jak ważną częścią codzienności jest dla ludzi WhatsApp, więc dba, aby był coraz bardziej i bardziej wypakowany zaawansowanymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Niedawno ujawniono, że pracują mocno nad utrzymaniem prywatności użytkownika, mimo że przetwarzanie jego wiadomości i poleceń na pewno budzi wiele wątpliwości. Muszą jednak o to zadbać, gdyż WhatsApp ma zacząć tworzyć podsumowania wiadomości.

Mają one działać w czatach, grupach oraz kanałach społeczności. To oznacza, że idealnym środowiskiem nie będzie rozmowa z jedną osobą, lecz wręcz przeciwnie – im więcej, tym lepiej. Każdy, kto używa WhatsAppa na przykład w pracy, na pewno doceni nowe możliwości. Kto nie zna tego uczucia strachu, gdy po całym urlopie nadchodzi pora, aby sprawdzić, co się działo w trakcie nieobecności. Czy aby w tych 300 wiadomościach jest chociaż linia czegoś sensownego. Zamiast marnować czas na rzeczy niezwiązane z pracą, wystarczy poprosić AI o podsumowanie. Niewątpliwie wiele osób odetchnie wtedy z ulgą.

A skoro o tym mowa, to na pewno wielu ucieszy, że i jeszcze więcej AI trafi do WhatsApp. Szczególnie właśnie w połączeniu z podsumowaniami, będzie można wyciągnąć społeczności na wyższy poziom nowoczesności. Przy pomocy po prostu opcji edycji obrazka czatu, będzie można wygenerować grafikę dla naszej grupy, a to pomoże na pewno nadać unikalności naszym grupom.

Źródło: wabetainfo