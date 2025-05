WhatsApp wysyła do ciebie wiadomości? Spokojnie, to nie oszust

WhatsApp właśnie wysłał do ciebie wiadomość z prośbą o aktualizację zabezpieczeń? Spokojnie, to nie oszust, ale warto się upewnić, że mamy do czynienia z oficjalnym kontem. Jak?

WhatsApp to wciąż najpopularniejszy komunikator na świecie, choć nie jest najbardziej rozbudowany. Twórcy od lat starają się wprowadzić do swojej aplikacji funkcje ułatwiające nawigację i dające użytkownikom jeszcze więcej możliwości wyrażania siebie i swoich emocji. Z każdą kolejną aktualizacją jest coraz lepiej, a w ostatnich miesiącach pojawiają się coraz częściej, co jest świetną wiadomością dla tych, którzy wybierają WhatsAppa jako swój ulubiony sposób na kontakt z bliskimi, rodziną, czy znajomymi. O niektórych nowych funkcjach komunikatora szybko robi się głośno, niektóre przechodzą bez echa. Ta najnowsza z pewnością przestraszyła część użytkowników, którzy nie spodziewali się, że napisze do nich sam... WhatsApp.

Jak się okazuje, komunikator wprowadził swoje własne, oficjalne konto, z którego wysyłane są nowości w aplikacji oraz wskazówki i porady związane z jego codziennym wykorzystywaniem.

WhatsApp wyśle ci wiadomość. A w niej nowości, porady i pomoc w korzystaniu z aplikacji

Za pomocą naszego konta oficjalnego czatu WhatsApp bezpośrednio komunikujemy się z użytkownikami. W tym czacie dzielimy się nowościami, pomocnymi wskazówkami, a także informacjami, które pomogą Ci w pełni korzystać z WhatsAppa.

– z oficjalnego profilu wysyłane są teraz wiadomości, które zachęcają do zwiększenia bezpieczeństwa naszego konta. Weryfikacja dwuetapowa, a może klucz dostępu? W prosty i wygodny sposób wprost z wiadomości można przejść do odpowiednich ustawień aplikacji i wprowadzić zmiany, dzięki którym dodatkowo się zabezpieczymy

Skąd mieć pewność, że mamy do czynienia z oficjalnym kontem WhatsApp, które do nas pisze, i nie jest to oszust podszywający się pod ulubiony komunikator Polaków? Konto takie ma specjalne oznakowania i nie ma możliwości go podrobić.