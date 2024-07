Korzystacie z WhatsAppa, ale nie chcecie dzielić się swoim numerem telefonu z obcymi? Wkrótce się to zmieni. Twórcy komunikatora pracują nad zmianami, dzięki którym nawiązywanie nowych znajomości będzie wygodniejsze i bezpieczniejsze.

WhatsApp nadrabia te zaległości w kwestii nowych funkcji, które są dostępne w konkurencyjnych komunikatorach, w tempie błyskawicznym. Nie da się ukryć, że z chwilą wybuchu wielkiego kryzysu związanego z zagrożeniem prywatności naszych danych, twórcy najpopularniejszego komunikatora wzięli się do roboty i z każdą kolejną aktualizacją wprowadzają do swojej aplikacji nowe rozwiązania – te, które uważają za interesujące oraz te, o które od lat prosili użytkownicy. Jedne pojawiają się szybciej, na inne trzeba wciąż czekać. Widać jednak, że ekipie odpowiedzialnej za rozwój WhatsAppa zależy na udostępnianiu nowości, jednak mają problem z komunikacją, gdyż o ciekawszych rozwiązaniach dowiadujemy się przypadkowo – najczęściej dzięki zaangażowaniu ekipy odpowiedzialnej za serwis WABetaInfo, która rozbiera testowe wersje WhatsAppa na czynniki pierwsze i dostarcza nam informacji na temat tego, nad czym pracują twórcy komunikatora.

Tak też jest w przypadku funkcji, na którą użytkownicy WhatsAppa czekają od lat. Chodzi oczywiście o możliwość ustawienia nazwy użytkownika, która wykluczyłaby konieczność dzielenia się swoim numerem telefonu z osobami, z którymi chcielibyśmy nawiązać kontakt przez ten komunikator. Numer telefonu nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż ten może trafić do sieci i być wykorzystywany przez oszustów. Wprowadzenie indywidualnych nazw użytkowników ułatwia nie tylko komunikację, ale także dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Udostępnienie "nicka" nie spowoduje automatycznie, że druga strona pozna nasz numer telefonu.

Nazwy użytkowników w WhatsApp coraz bliżej. Już nie będzie trzeba podawać numeru telefonu

Jak informuje WABetaInfo, WhatsApp rozszerza testy ustawienia nazwy użytkownika na aplikację w wersji przeglądarkowej:

Dzięki temu ulepszeniu użytkownicy będą mogli znajdować i łączyć się ze znajomymi, rodziną i kontaktami bez konieczności udostępniania swoich numerów telefonów, dodając dodatkową warstwę prywatności i wygody. Chociaż funkcja ta jest nadal w fazie rozwoju, wydaje się, że WhatsApp jest obecnie zaangażowany w dalsze udoskonalanie tej funkcji przed jej oficjalną premierą, wprowadzając nowy przeprojektowany interfejs, jak odkryto w najnowszych aktualizacjach WhatsApp Web.

WhatsApp nad wprowadzeniem nazw użytkowników do swojego komunikatora pracuje od dłuższego czasu, jednak wciąż nie mamy żadnego oficjalne potwierdzenia wprowadzenia tego rozwiązania. Zdaniem WABetaInfo nie jest to łatwe zadanie. WhatsApp projektowany był w taki sposób, że jego działanie opiera się w pełni na numerach telefonów osób z niego korzystających. Wprowadzenie oddzielnego identyfikatora, jakim jest nazwa użytkownika, wymaga zakrojonych na szeroką skalę testów i zmian w działającej od lat infrastrukturze. Twórcy aplikacji muszą być pewni, że wraz z udostępnieniem nowej funkcji, wszystko działa bez zarzutu i każdy zainteresowany będzie mógł ustawić swoją własną, unikalną, nazwę użytkownika ułatwiającą nawiązywanie nowych znajomości i prowadzenie rozmów z przyjaciółmi.

Co ważne, nowy system kont nie oznacza wcale, że numery telefonu znikną z WhatsAppa. Nic z tych rzeczy. Komunikator wciąż będzie pozwalał na rozpoczynanie rozmów po jego wpisaniu. Także wszystkie dotychczasowe konwersacje, które prowadzone były w ten sposób, będą mogły być kontynuowane. Przypisany do konta numer telefonu pozostanie jedną z opcji identyfikacji użytkownika. Na ten moment nie ma też żadnej informacji, z której wynikałoby, że konto w komunikatorze będzie można założyć wyłącznie poprzez podanie nazwy użytkownika. Chcąc posiadać dodatkowe konto, wciąż wymagana będzie weryfikacja numeru. Nazwa/nick będzie wyłącznie dodatkową warstwą bezpieczeństwa ukrywającą numer wykorzystany do stworzenia konta.