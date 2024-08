WhatsApp nabierze charakteru. Wszystko dzięki tej zmianie - skorzystasz na co dzień

W dzisiejszych czasach każda duża firma chce mieć swoje autorskie podejście do emoji, czyli współczesnych piktogramów. Jeśli wydaje wam się że WhatsApp w temacie zechce zostać w tyle to... nic z tych rzeczy. Jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie pracuje nad autorskim podejściem na wzór tego, który oferuje konkurencja. Pierwszy raz mogliśmy zobaczyć je w akcji w becie na Androida — teraz trafia również do wersji testowej na iOS. A to może oznaczać tylko jedno: finalna wersja autorskich emoji od WhatsApp coraz bliżej!

WhatsApp z autorskimi emoji. Będzie ładniej niż dotychczas

Jedni emoji kochają, inni nienawidzą, ale ich ilość we współczesnej komunikacji nie jest dziełem przypadku. Przyjęły się na dobre i ludzie korzystają z nich przy codziennej wymianie wiadomości. Telegram już kilka lat temu przedstawił swoje autorskie podejście: z dużymi, animowanymi, ikonami. A jak widać w ostatnich latach — WhatsApp bardzo mocno inspiruje się wszystkim, co dzieję się właśnie u tego konkurenta. I opcja ta będzie działała analogicznie: wysłane w samotnej wiadomości emoji będą nie tylko większe, ale też doczekają się autorskich animacji przygotowanych przez Meta. Stuknięcie w emoji ponowi animację.

Nie jest to żadna zmiana która wywróci komunikator do góry nogami. Jest to jednak jedna z tych kosmetycznych poprawek dzięki której WhatsApp może nabrać nieco charakteru. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się też, że Meta niebawem ma pierwszy raz pozwolić skorzystać z innych wariantów kolorystycznych teł rozmowy.

Kiedy spodziewamy się aktualizacji? Tego jeszcze nie wiadomo - ale skoro nowe funkcje trafiły już do testowych wersji na Androidzie oraz iOS to prawdopodobnie ich finalne wdrożenie jest bliżej niż dalej.