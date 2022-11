Masz konto na WhatsApp? Twoje dane mogą zostać sprzedane

Użytkownik popularnego forum dla hakerów, skupiającego się na wyciekach danych, pochwalił się, że posiada niemal 500 milionów numerów telefonów różnych użytkowników WhatsApp. Co prawda nie jest znany sposób, w jaki doszło do wycieku — z tego względu całość nie została oficjalnie potwierdzona, jednak wczesna opinia sugeruje, że jest to (niestety) jak najbardziej prawdziwy leak.

Źródło: Depositphotos

Właściciel dokładnie 487 milionów rekordów posiada numery telefonów z łącznie 84 krajów — a całość została wystawiona na sprzedaż. Najwięcej danych pochodzi z Egiptu (45 milionów), na drugim miejscu znajdują się Włochy (35 milionów), a podium zamykają Stany Zjednoczone (32 miliony). Autor posta wycenił dane pochodzące z USA na 7 tysięcy USD, za numery z Wielkiej Brytanii - 2,5 tysiąca, a za niemieckie numery telefonów oczekuje 2 tysiące dolarów amerykańskich.

Polscy użytkownicy również mogą czuć się zagrożeni. Wyciekły dane prawie 3 mln użytkowników!

Na liście wszystkich krajów znajduje się również Polska — i wcale nie zamyka stawki. Z naszego kraju pochodzi dokładnie 2,669,381 rekordów, więc mówimy tutaj o naprawdę potężnym wycieku. Warto więc, żebyście zadbali o zabezpieczenie swojego konta. Całą listę krajów wraz z dokładną ilością numerów możecie znaleźć na grafice poniżej.

Źródło: Cyber News

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że jest to kolosalny wyciek, mając na uwadze wszystkich użytkowników komunikatora należącego do Mety. Według danych podanych przez WhatsApp, aplikacja miesięcznie może pochwalić się ponad 2 miliardami aktywnych użytkowników. Można zatem powiedzieć, że wyciek dotyczy niemal 1/4 wszystkich osób korzystających z komunikatora.

Dlaczego wyciek numeru telefonu jest tak groźny? Jest on narzędziem do chociażby wielu ataków phishingowych, które od jakiegoś czasu są niezwykle popularne, a mnóstwo osób niestety nadal wpada w sidła cyberprzestępców. Uważajcie więc na wszystkie podejrzane wiadomości — a kiedy pojawi się więcej informacji na temat tego wycieku, na pewno Was o tym poinformujemy.

Źródło: Cyber News

Stock Image from Depositphotos