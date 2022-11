WhatsApp pozazdrościł funkcji konkurencji. Co nowego w komunikatorze?

Kilka miesięcy temu WhatsApp zapowiedział daleko idące zmiany w komunikatorze. Związane były one z powstaniem zupełnie nowej kategorii rozmów grupowych - Społeczności. Są one przeznaczone dla osób chcących organizować swoje grupy w większą społeczność i tworzyć swoje własne struktury. Ruch ten pozwoli na łatwiejsze dotarcie z aktualnościami do całej społeczności i uporządkować istotne wiadomości w mniejszych grupach dyskusyjnych. Pozwoli na to m.in. możliwość wysyłania ogłoszeń do wszystkich członków społeczności czy wskazanie grup, które będą do niej należały.

A co oferują Społeczności na WhatsApp? Tak przedstawiają się nowe funkcje w tych specjalnych grupach:

Reakcje - w rozmowach pojawią się reakcje w formie emotikon, które pozwolą użytkownikom szybko reagować na wiadomości bez wysyłania kolejnych

Usuń jako administrator - osoby pełniące rolę administratorów grup będą mogły usuwać błędne lub problematyczne wiadomości ze wszystkich czatów

Udostępnianie plików - zwiększono do 2 gigabajtów wielkość plików, które można sobie nawzajem udostępniać, aby praca zespołowa nad projektami była jeszcze łatwiejsza

Połączenia głosowe z wieloma osobami - wprowadzono połączenia głosowe z maksymalnie 32 osobami, które można rozpocząć jednym kliknięciem. Będą one dostępne w nowej odsłonie, aby wykorzystywać je wtedy, gdy rozmowa głosowa jest wygodniejsza niż czatowanie

Ankiety - w Społecznościach nie zabraknie możliwości tworzenia ankiet z pytaniami, na które będą mogli odpowiadać członkowie grupy. To pozwoli m.in. na poznanie opinii na jakiś temat i przegłosowanie sprawy związanej ze Społecznością

Społeczności w WhatsApp. Z nowych funkcji skorzystają też członkowie tradycyjnych grup

Twórcy, choć mówią o udostępnieniu Społeczności w WhatsAppie, zapowiadają, że nie wszyscy użytkownicy będą mogli skorzystać z tej funkcji już teraz. Wdrożenie nowych grup, tak by mogli z nich korzystać posiadacze komunikatora na całym świecie, zająć ma kilka miesięcy. Na ten moment nie wiadomo też nic o nowych funkcjach, które jeszcze kilka miesięcy temu były zapowiadane. Społeczności konsultowane były z 50 organizacjami z 20 krajów, które dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat działania tego typu grup. Co one przyniosły? Tego też nie wiadomo. Przedstawiciele WhatsApp są jednak pewni, że nowa funkcjonalność spodoba się wszystkim tym, którzy chcieliby stworzyć lub dołączyć do lokalnych Społeczności. Ciekawe jak ten pomysł odnajdzie się w Polsce - podejrzewam, że dość kiepsko.

Na szczęście z części wprowadzonych do Społeczności rozwiązań będzie można korzystać także w z tradycyjnych grupach i czatach wieloosobowych. Jedną z najważniejszych zmian, która ma być już dostępna w komunikatorze, jest możliwość prowadzenia rozmów wideo w 32 osoby. Same grupy liczyć będą teraz do 1024 użytkowników. Ich administratorzy mogą w wygodny sposób zarządzać i kasować wiadomości. Na grupach udostępnione zostają także reakcje, ankiety oraz możliwość wysyłania dużych plików i archiwów ważących do 2 GB. Są to wiec wszystkie funkcje, które powstały z myślą o Społecznościach i to właśnie tam, zdaniem przedstawicieli WhatsAppa, odnajdą się najlepiej - będzie z nich jednak można korzystać w normalnych grupach.