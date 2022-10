WhatsApp nie działa. Co się dzieje z komunikatorem?

Choć aplikacja się uruchamia i wyświetlane są w niej wszystkie rozmowy, wystarczy wejść w jedną z nich, by szybko przekonać się, że komunikator nie działa. Nie da się wysłać żadnej wiadomości, nie da się nawiązać połączenia głosowego i wideo. W oknie wiadomości jest widoczny komunikat łączę z obracającą się ikoną czekania i tak w nieskończoność.

WhatsApp nie działa. Problemy z komunikatorem

Zgłoszenia o problemach z WhatsApp napływają praktycznie z całego świat. Swoje niezadowolenie publikują użytkownicy Ameryki Północnej, krajów europejskich i azjatyckich. Serwis Downdetector pełny jest wpisów wskazujących, że coś jest nie tak. Świadomi problemów są też sami twórcy komunikatora, którzy w komentarzu dla serwisu Reuters przyznają, że wiedzą o awarii i pracują nad jej naprawieniem - kiedy to się stanie? Tego firma nie zdradza. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na przywrócenie wszystkich systemów.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu awarii w ostatnim czasie. Jednak do tej pory jeśli jedna z usług Meta (właściciel Facebooka, Instagrama i WhatsAppa) związana z komunikacją nie działała, wszystkie pozostałe również sprawiały problemy. W tym przypadku jest inaczej.

Zanim WhatsApp wróci do normalnego funkcjonowania można pomyśleć nad alternatywą. Telegram i Signal to stale rosnące na popularności komunikatory, które z przyjemnością przyjmą nowych użytkowników. Oba prężnie się rozwijają i choć ten pierwszy stawia na rozwiązania ułatwiające komunikację, oba starają się nas zapewnić, ze są bezpieczne i prywatne. To ważne dla wszystkich odbiorców. Gdy pojawiły się kontrowersje związane z bezpieczeństwem danych WhatsApp to właśnie na te dwie aplikacje zaczęło przechodzić najwięcej osób szukając bezpiecznej alternatywy.