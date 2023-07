Ważna zmiana WhatsApp. Sprawdźcie rewolucyjną opcję w komunikatorze!

Rozwój WhatsAppa jest wolny, ale wreszcie przyspiesza

Firma Marka Zuckerberga cały czas rozwija WhatsAppa, dzięki czemu komunikator nabiera coraz więcej kolorów i przestaje wydawać się toporną aplikacją, która dawno temu miała swoją ostatnią aktualizację — bo chociaż komunikator nie może narzekać na brak użytkowników i małe zainteresowanie, to nie nadążał za konkurencją i pod względem dostępnych funkcji nie był najlepszym wyborem. To jednak cały czas się zmienia, lecz w dość powolnym tempie.

Niektórzy stwierdzą, że Meta przed wprowadzeniem nowych funkcji chce się upewnić, że jest to coś, czego użytkownicy oczekują i z czego będą zadowoleni — ale nie da się jednak ukryć, że niektóre z funkcji powinny zostać wprowadzone do komunikatora twórców Facebooka i Instagrama zdecydowanie wcześniej. Teraz jednak komunikator firmy Marka Zuckerberga zaskoczył, dodając wcale nie tak oczywistą funkcję — ta na pewno jest na Telegramie, ale nie ma do niej dostępu na przykład na Messengerze.

WhatsApp wprowadza wiadomości wideo

WhatsApp wprowadził możliwość nagrania krótkiej wiadomości wideo. Działa to tak samo jak na Telegramie — kiedy raz klikniemy na ikonę mikrofonu, która odpowiada za wiadomość głosową, ta zamieni się na ikonę kamerki — i przytrzymując ją, będziemy w stanie nagrać krótką wiadomość wideo, która będzie wysłana w formie okręgu, a jej długość może maksymalnie wynieść 60 sekund. To jest więc główna różnica między wiadomościami głosowymi a wideo — głosówki na WhatsAppie nie mają limitów długości.

Źródło: WhatsApp

Dodatkowo, wiadomości wideo będą automatycznie wyciszane, kiedy odbiorca wejdzie w czat. Chociaż wideo będzie włączone, tak dźwięk będziemy musieli włączyć sami. Oczywiście WhatsApp już wcześniej oferował możliwość wysyłania wideo, lecz w formie przesyłania długich i wielkich plików — teraz całość jest szybsza w realizacji i nieco bardziej zgrabna. Wpłynie to również na koniec zaśmiecania naszej rolki aparatu niepotrzebnymi wideo. Co sądzicie o nowej funkcji?

Źródło: WhatsApp

