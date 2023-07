Jak zablokować komuś konto na WhatsApp? Wystarczy numer telefonu

Zgubiony lub skradziony telefon? WhatsApp zablokuje każdy numer

Jak czytamy na stronach pomocy technicznej WhatsApp: W niefortunnym przypadku zgubienia lub kradzieży telefonu możemy pomóc Ci upewnić się, że nikt nie będzie korzystał z Twojego konta WhatsApp.Co trzeba zrobić?

zablokować kartę SIM. Jak najszybciej skontaktuj się ze swoim operatorem komórkowym, aby zablokować kartę SIM. Ponowna weryfikacja konta na tym telefonie będzie niemożliwa, gdyż do weryfikacji konta niezbędne jest odebranie wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej.

W tym momencie mamy dwie możliwości:

użyć nowej karty SIM z tym samym numerem, aby aktywować WhatsApp na nowym telefonie. Jest to najszybszy sposób, aby dezaktywować swoje konto na skradzionym telefonie. Aplikacja WhatsApp może być aktywna tylko z jednym numerem telefonu na jednym urządzeniu.

napisać do nas wiadomość e-mail o treści „Zgubiony/skradziony telefon: proszę o dezaktywację mojego konta” i załącz swój numer telefonu w pełnym formacie międzynarodowym

WhatsApp ostrzega też:

Jeśli nie skontaktujesz się z nami w celu dezaktywacji Twojego konta to nawet przy zablokowanej karcie SIM i wyłączonych usługach komórkowych można nadal korzystać z WhatsApp, łącząc się z siecią Wi-Fi. Nie możemy pomóc w zlokalizowaniu Twojego telefonu. Dezaktywacja konta WhatsApp z innego urządzenia jest niemożliwa. Jeśli przed utratą telefonu utworzyłeś(-aś) kopię zapasową na Dysku Google, iCloud albo OneDrive możliwe, że będzie można przywrócić historię czatów.

Co się dzieje w przypadku dezaktywacji konta?

Konto nie zostaje całkowicie usunięte.

Twoje kontakty wciąż widzą Twój profil.

Twoje kontakty nadal mogą wysyłać Ci wiadomości, które pozostaną w stanie oczekiwania do 30 dni.

Jeśli aktywujesz ponownie konto, zanim zostanie ono usunięte, otrzymasz wszystkie wiadomości oczekujące na nowym

telefonie i nadal będziesz we wszystkich czatach grupowych.

Jeśli konto nie zostanie ponownie aktywowane w ciągu 30 dni, zostanie całkowicie usunięte.

Blokada dowolnego konta WhatsApp? Wystarczy podać numer telefonu

Szybko się okazało, że wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o blokadę konta ze względu na utracony telefon to dobry sposób na blokadę dowolnego konta WhatsApp - wystarczy znać numer telefonu "ofiary". Sprawdził to Jake Moore - doradca ds. bezpieczeństwa w firmie ESET. Moore wysłał wiadomość na wskazany adres email, wskazał swój numer telefonu powiązany z kontem WhatsApp i zaznaczył, że nie ma już do niego dostępu. Efekt? Wiadomość zwrotna z informacją, że konto zostało tymczasowo zablokowane i zostanie usunięte jeśli nie nastąpi ponowne logowanie z wykorzystaniem tego samego numeru.

Co ciekawe, WhatsApp chyba połapał się, że automatyczne blokowanie numeru i dostępu do konta nie jest dobrym rozwiązaniem. W kolejnej wiadomości pokazywanej przez Moore'a dowiadujemy się, że pomoc techniczna otrzymała zgłoszenie, ale skontaktuje się osobiście tak szybko, jak będzie to możliwe. I chyba całe szczęście - bo nie powinno dojść do takiej sytuacji, gdzie każdy znający numer telefonu może zgłosić się do WhatsApp z prośbą o zablokowanie dostępu do konta.