Nowa funkcja WhatsApp pozwoli Wam zaoszczędzić mnóstwo czasu

Meta opracowała kolejną nowość dla WhatsApp. Chociaż jest to przydatna funkcja, to aż cud, że została wprowadzona DOPIERO teraz.

WhatsApp jest stale rozwijany, chociaż niektóre funkcje trafiają do aplikacji zdecydowanie za późno

Firma Marka Zuckerberga cały czas rozwija WhatsAppa, dzięki czemu komunikator nabiera coraz więcej kolorów i przestaje wydawać się toporną aplikacją, która dawno temu miała swoją ostatnią aktualizację — bo chociaż komunikator nie może narzekać na brak użytkowników i małe zainteresowanie, to nie nadążał za konkurencją i pod względem dostępnych funkcji nie był najlepszym wyborem. To jednak cały czas się zmienia, lecz w dość powolnym tempie.

Źródło: Depositphotos

Niektórzy stwierdzą, że Meta przed wprowadzeniem nowych funkcji chce się upewnić, że jest to coś, czego użytkownicy oczekują i z czego będą zadowoleni — ale nie da się jednak ukryć, że niektóre z funkcji powinny zostać wprowadzone do komunikatora twórców Facebooka i Instagrama zdecydowanie wcześniej. Podobnie jest z najnowszą aktualizacją, która chociaż ucieszy wielu użytkowników, to powinna być już dostępna od długiego czasu.

Nie musicie zapisywać numeru w kontaktach, żeby do kogoś napisać

Nowa funkcja pozornie może wydawać się nieistotnym elementem, lecz w praktyce wielokrotnie okaże się przydatna. Meta wreszcie pozwoli na wysyłanie wiadomości do numerów, których nie mamy zapisanych w kontaktach. Z poziomu aplikacji będziemy mieli możliwość wyszukania osoby po jej numerze telefonu spoza naszej listy kontaktów. Dzięki temu pisanie z taksówkarzem, dostawcą jedzenia, kurierem czy kimkolwiek, z kim nie będziemy pisać najprawdopodobniej więcej niż raz, nie będzie wymagało już robienia bałaganu w swoich kontaktach.

Źródło: WeBetaInfo

Chociaż nowa funkcja jest dostępna w wersji beta, to niektórzy użytkownicy zgłaszali już, że mają już do niej dostęp w normalnej wersji komunikatora. Co sądzicie o nowej funkcji aplikacji firmy Marka Zuckerberga? Dajcie znać w komentarzach.

