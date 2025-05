Ledwo daliśmy znać o niecodziennej i podejrzanej odpowiedzi oficjalnego konta komunikatora na portalu X (dawniej Twitter) w odpowiedzi na pytanie o aplikację dla iPadów, a już wieczorem... Wszystko jest jasne! Wiemy co z WhatsAppem na tabletach.

WhatsApp w końcu na iPadzie! Użytkownicy czekali 15 lat

Ledwo co byliśmy świadkami wymiany zdań pomiędzy kontami i wszystko wskazuje, że musiało dojść do przedziwnego zbiegu okoliczności (lub spisku?!) na portalu Elona Muska, ale już teraz wszystko jest jasne i dostępne do pobrania. Piętnaście lat od premiery iPada i szesnaście od dnia kiedy WhatsApp się pojawił na horyzoncie, w końcu fani sprzętu Apple mogą się poczuć jak pełnoprawni użytkownicy komunikatora.

WhatsApp/Meta

Meta – WhatsApp podzieliła się dobrymi wieściami na swoim blogu, w którym po prostu ot, tak udostępniono do pobrania ze sklepu App Store WhatsAppa dedykowanego tabletom giganta z Cupertino. Czy to oznacza, że będzie teraz trzeba wybrać telefon lub tablet jako główne narzędzie do komunikacji przy użyciu ulubionej aplikacji? Spokojnie, już wyjaśniamy!

WhatsApp po prostu przenosi na iPada wszystkie ulubione funkcje użytkowników na większy ekran. Każdy kto zna wersję z PC i Mac powinien poczuć się jak w domu. Komunikator pozwala na prowadzenie rozmów wideo i głosowych nawet z 32 osobami, a także udostępnianie ekranu oraz korzystanie zarówno z przedniego, jak i tylnego aparatu. Z myślą o wielozadaniowości WhatsApp na iPadzie został dostosowany do możliwości iPadOS – wspiera takie funkcje jak Stage Manager, Split View czy Slide Over. Dzięki nim można jednocześnie przeglądać internet i odpowiadać na wiadomości. Aplikacja działa również z Magic Keyboard oraz Apple Pencil.

Wersja WhatsApp na iPada korzysta z zaawansowanej technologii multi-device, która zapewnia synchronizację danych między iPhonem, Maciem i innymi urządzeniami, przy zachowaniu pełnego szyfrowania end-to-end. Dodatkowe funkcje prywatności, znane użytkownikom WhatsApp – jak blokada czatów – dają pewność, że rozmowy pozostaną poufne.

Źródło: whatsapp