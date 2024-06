WhatsApp i jego aktualizacje potrafią budzić wiele emocji. Z jednej strony: trudno Meta odmówić tego, że w ostatnich miesiącach solidnie zabrali się do roboty i serwują tonę znakomitych, wyczekiwanych od dawna, funkcji. Z drugiej jednak — sposób ich implementacji jest dość... dyskusyjny. Bo zamiast załatwić pewne sprawy raz, a dobrze, to firma je dawkuje. Tak sprawy mają się z wysyłaniem wysokiej jakości multimediów za pośrednictwem komunikatora. Pierwszy raz opcję wysyłania zdjęć wysokiej jakości dostaliśmy ubiegłego lata. Nareszcie WhatsApp dał nam opcję wysyłki grafiki bez gigantycznej kompresji. Aby jednak nie było zbyt kolorowo — nie dało się skorzystać z tej opcji w domyśle. Aż do teraz.

WhatsApp pozwoli ustawić wysoką jakość multimediów jako domyślną opcję. Dlaczego tyle to trwało?!

WhatsApp na Androida oraz iOS w najnowszej wersji aplikacji nareszcie pozwala ustawić wysoką jakość wysyłania multimediów jako domyślną. Odpowiednich opcji trzeba szukać w Ustawieniach aplikacji — a dokładniej mówiąc w sekcji "Pamięć i dane", gdzie teraz jest nowa opcja: Jakość multimediów. Tam wystarczy przejść do jakości przesyłanych multimediów — i standardową zamienić na HD, która — jak obiecują twórcy komunikatora — co prawda będzie wysyłać się dłużej, a plik może być sześć razy większe. W praktyce można w ten sposób wysłać zdjęcia zrobione iPhonem bez pomniejszania (zachowają one rozdzielczość 3024 x 4032 piksele) — choć trzeba mieć na uwadze, że jakaś tam kompresja zajdzie. Jeżeli zależy Wam na przesłaniu oryginalnej wersji pliku bez jakichkolwiek manipulacji — tutaj z pomocą przyjdzie nam wysyłanie nie multimediów, a po prostu pliku. Co też jest możliwe za pomocą WhatsAppa, ale zdecydowanie to bardziej kłopotliwa z opcji.