WhatsApp przez lata szedł w zaparte i ich okna rozmów — choć ewoluowały na przestrzeni lat — z grubsza pozostawały takie same. ZIELONE. Irytujące, niespecjalnie przekonujące estetycznie, by nie napisać że... po prostu brzydkie.

Jednak Meta nie pozwalała tego zmieniać. Podczas gdy konkurencja daje szansę samodzielnego modyfikowania nie tylko tła rozmowy, ale także kolorów chmurek, inni konkurenci sprzedają motywy na potęgę, Meta zawsze obstawała przy swoim. Swego rodzaju rewolucją i wielką zmianą było wprowadzenie ciemnego motywu, który lepiej współgra z mrocznym designem całego systemu. Jednak i to dalekie jest od ideału, no i nie daje szans na jakieś większe modyfikacje. A gdy ktoś jest uczulony na zielony... no cóż, to lepiej by znalazł sobie inny komunikator.

Jednak po tych wszystkich latach stagnacji, nareszcie coś zaczyna się zmieniać. WhatsApp w niedalekiej przyszłości ma zaoferować opcję zmianę domyślnego motywu okna rozmowy. Testy nowej funkcji już trwają.

WhatsApp testuje różne motywy dla okna rozmowy. Nowa funkcja w zaawansowanej fazie

Jak informuje niezawodny w kwestiach whatsappowych nowości serwis WABeta.info, w najnowszej wersji testowej aplikacji na iOS (24.12.10.77) dostępnej za pośrednictwem platformy TestFlight, pojawiła się opcja wyboru stylu okna rozmowy. Nie jest to co prawda dowolność na miarę tej, którą mają chociażby sięgający po Telegram użytkownicy, ale bez wątpienia jest to krokiem w dobrym kierunku.

Źródło: WABeta

Jak wynika z grafiki zamieszczonej przez redakcję WABetaInfo, twórcy komunikatora pracują nad zaoferowaniem w sumie dziesięciu wariantów kolorystycznych okien rozmowy. Niby nie ma tego wiele, ale na swój sposób rewolucyjna zmiana która pokazuje także zupełnie nowe podejście ze strony ekipy w Meta. Po latach udawania że problem nie istnieje i że użytkownicy nie potrzebują innych wariantów, nareszcie coś tam się zmieniło i postanowiono coś z tym zrobić.

Kiedy zmienimy styl okna rozmowy w WhatsApp?

Na ten moment opcja zmiany stylu okna rozmowy dostępna jest wyłącznie w wersji testowej aplikacji. Ale skoro zawitała ona do WhatsAppa w wersji beta, można spokojnie założyć, że kwestią najbliższych kilku tygodni jest jej trafienie do wszystkich użytkowników. Mam nadzieję, że będzie to szybciej niż później, bo należę do grona tych użytkowników, którzy bez sentymentu i możliwie jak najszybciej pożegnają zielony-toaletowy w komunikatorze ;-).