WhatsApp testuje fenomenalną nowość. Nowy poziom wygody dla popularnego komunikatora

WhatsApp ani na chwilę nie zwalnia tempa, regularnie dbając o wprowadzanie kolejnych zmian. Zmian, które z założenia mają nie tylko rozwijać sam produkt, ale przede wszystkim poprawiać komfort użytkowników. Najnowsza aktualizacja testowej wersji aplikacji na Androida (mowa o v. 2.25.18.3, która trafiła do użytkowników Google Play Beta Program) zapowiada wszystkim wprowadzenie niezwykle przydatnej na co dzień funkcji. Nareszcie po tych wszystkich latach użytkownicy doczekają się możliwości zaznaczania i kopiowania konkretnych fragmentów wiadomości czatu, a nie jak dotychczas: całego dostępnego tam tekstu.

Drobna zmiana, która faktycznie ma znaczenie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy widzimy wspomnianą funkcję w mobilnej wersji komunikatora. Już teraz wersji aplikacji WhatsApp na iOS (25.16.81) trafiła ona w ręce użytkowników. I, co dla wielu może okazać się zaskoczeniem, spotkała się tam ona z dużym zainteresowaniem z ich strony. Dzięki niej możliwe jest dokładne zaznaczenie pojedynczych słów, zwrotów lub zdań w obrębie jednej wiadomości. Jak to dział w praktyce? Wystarczy przytrzymać palcem wybrany tekst, a następnie przeciągnąć, by zaznaczyć interesujący nas fragment. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia kopiowanie tylko potrzebnych informacji – bez konieczności ręcznego edytowania całych wiadomości.

Zgodnie z informacjami po analizie najnowszej wersji testowej komunikatora, WhatsApp w pocie czoła pracuje nad wdrożeniem analogicznej funkcji również w aplikacji na systemy Android. Nowy interfejs pozwalający na częściowe zaznaczanie treści wiadomości jest już testowany i, jak wynika z zapowiedzi, ma być dostępny w jednej z najbliższych aktualizacji komunikatora. Funkcja ma działać zarówno w czatach indywidualnych, jak i rozmowach grupowych oraz kanałach. co sprawia, że jej zastosowanie będzie możliwie szerokie i uniwersalne.

To jedna z tych zmian, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być rewolucyjne. Ale wszyscy power-userzy bez wątpienia je dość mocno odczują na własnej skórze: nareszcie bez większego kombinowania można skopiować fragmenty rozmowy, by przekleić je dalej. Wielokrotnie dane takie jak adresy, nazwy czy nawet odnośniki potrafią być częścią większej wiadomości. I dotychczas trzeba było kopiować całość i dokonywać stosownej edycji przed posłaniem jej dalej. Teraz będzie można to zrobić... po prostu szybciej. Lepiej późno, niż później.

Na ten moment opcja częściowego kopiowania wiadomości w komunikatorze na Androida pozostaje w fazie testów - nie została jeszcze oficjalnie wdrożona w finalnej wersji produktu. Co istotne: jej pełna integracja zależy od wdrożenia nowego menu kontekstowego wiadomości, które zostało zapowiedziane już wcześniej w aktualizacji testowej. Nowe menu ma być inspirowane minimalistycznym i intuicyjnym interfejsem znanym z iOS, przez co całość ma złożyć się w spójne doświadczenie niezależnie od wyboru platformy.