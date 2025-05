WhatsApp odpala petardę. Ta funkcja komunikatora wiele nam ułatwi

Porządek w multimediach na WhatsApp. Gigant nareszcie nadrabia zaległości

Dla wielu osób z całego świata, to właśnie WhatsApp jest głównym narzędziem do komunikacji z rodziną i przyjaciółmi. Tym samym codziennie wymieniają tam dziesiątki, a nierzadko nawet setki, wiadomości. Poza tymi tekstowymi regularnie pojawiają się tam również grafiki, pliki, linki czy krótkie materiały wideo. W natłoku tego wszystkiego bardzo łatwo zgubić treści multimedialne, których późniejsze poszukiwania potrafią zająć wieki. WhatsApp doskonale o tym wie, dlatego po latach nareszcie próbuje temu zapobiec. Jak? Podobnie jak konkurencja, Meta chce do swojego narzędzia wprowadzić przegląd multimediów podzielony na trzy główne kategorie: obrazy, dokumenty i linki.

Jak poinformowała redakcja niezastąpionego serwisu WABetaInfo, nadchodzący Chat Media Hub będzie dostępny nie tylko w ramach funkcji społecznościowych. To funkcja, która pojawi się we wszystkich czatach: zarówno tych indywidualnych, jak i grupowych. Nowy interfejs umożliwi sortowanie oraz wyszukiwanie treści według rozmaitych kryteriów, co ma pozwolić skrócić czas potrzebny na znalezienie konkretnego pliku. Ponadto użytkownicy będą mogli zaznaczać wiele plików jednocześnie, co przełoży się na opcję szybkiego usunąć zbędnych multimediów lub udostępnienia ich dalej. Bez konieczności przeszukiwania każdej rozmowy osobno.

Na tym jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze skuteczniej!

Nowa funkcja wprowadzi także możliwość podglądu metadanych każdego elementu multimedialnego. Oprócz daty przesłania pliku, aplikacja pokaże nam również kto go wysłał, a także ile zajmuje. Dzięki temu łatwiej będzie zidentyfikować i usunąć największe pliki, które często niepotrzebnie zajmują miejsce w pamięci telefonu.

Zapowiada się znakomicie. Kiedy premiera nowej funkcji WhatsApp?

Chat Media Hub trafił już do testowej wersji webowej WhatsAppa. Jednak moduł ten wciąż pozostaje w fazie rozwoju. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom. WhatsApp przyzwyczaił nas już do tego, że jest w tej kwestii dość nieregularny. Czasem zajmuje mu to kilka dni, a czasem kilka miesięcy. Inżynierowie z Meta chcą być pewni, że wszystko działa jak należy, dlatego nigdy się w tym temacie nie spieszą. Pewnym jednak jest, że wypatrywana od dawna opcja zbliża się wielkimi krokami i wszyscy użytkownicy WhatsAppa mają powody do zadowolenia. To w końcu jedna z tych nowości, o którą zabiegano latami. Teraz jest bliżej niż kiedykolwiek - i wygląda na to, że twórcy komunikatora podeszli do niej z należytą powagą.