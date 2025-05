Tysiące smartfonów jutro straci dostęp do WhatsAppa!

Coś się kończy, coś się zaczyna. Meta regularnie rozwija WhatsAppa serwując komunikatorowi kolejne nowe opcje, z których wielu skorzysta z nieskrywaną przyjemnością. Jednak ten progres ma także swoją cenę: po latach wsparcia nadchodzi czas na odcięcie dostępu starszym modelom, które najzwyczajniej w świecie nie nadążają za wszystkimi nowościami. I tak oto już jutro, 1 czerwca 2025 roku, WhatsApp oficjalnie przestanie działać na wielu starych modelach iPhone'ów i smartfonów z Androidem. To kolejny etap regularnego cyklu aktualizacji, z którym wiąże się podnoszenie minimalnych wymagań systemowych.

Stare wersje iOS i Androida bez dostępu do WhatsAppa. Wielka zmiana wchodzi w życie już jutro

Nowe wymagania oznaczają, że WhatsApp będzie działać wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS w wersji 15.1 lub nowszej. Dla użytkowników iPhone'ów oznacza to pożegnanie z aplikacją na niezwykle popularnych modelach, które to wciąż mają wcale niemały procent rynku - a ich obecność liczona jest w milionach. Mowa o modelach:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Spekuluje się, że również iPhone 6s, 6s Plus oraz iPhone SE pierwszej generacji mogą zostać objęte zmianą. Tutaj jednak pojawia się duży znak zapytania, bowiem te urządzenia wciąż wspierają aktualizację do iOS 15.8.4. Oznacza to, że dopóki mają zainstalowaną najnowszą dostępną wersję systemu, WhatsApp powinien działać bez problemu... nooo, przynajmniej do kolejnej rundy ograniczeń, która najprawdopodobniej nastąpi za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Ale zmiany nie dotyczą wyłącznie iPhone'ów. Również użytkownicy Androida nie unikną komplikacji, bowiem aplikacja przestanie działać na urządzeniach działających pod kontrolą Androida 5.0 lub starszego. Choć mowa o wyjątkowo starych systemach (dla przypomnienia: Android 5, czyli Lollipop, debiutował w 2014 roku), to wciąż nie brakuje na rynku aktywnych smartfonów z tych systemem. Zwłaszcza wśród ludzi starszych, dla których brak dostępu do narzędzia komunikacji z dnia na dzień może okazać się przeszkodą większą, niż wielu z nas sobie wyobraża.

Coś się kończy, coś zaczyna

Choć decyzja nie powinna być szokująca, bowiem zarówno Meta jak i wiele innych twórców aplikacji regularnie kończy wsparcie dla przestarzałych systemów operacyjnych, to przy bazie użytkowników WhatsApp sięgającej blisko 3 miliardów osób na całym świecie... może okazać się to dość irytujące. Na pewno znajdzie się grupa, którą ta zmiana zaskoczy. Dotyczy to przede wszystkim mniej zaawansowanych użytkowników, którzy korzystają ze starszych urządzeń przekazanych im przez rodzinę lub znajomych. Dlatego warto się rozejrzeć i zainteresować, czy ktoś w naszym otoczeniu z takowych nie korzysta, wytłumaczyć skąd potencjalne problemy i co mogą z tym zrobić.