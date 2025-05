Korzystasz z tego komunikatora? Możesz zarabiać na oglądaniu reklam

Discord z niepozornego narzędzia do komunikacji w grach stał się gigantyczną platformą społecznościową młodego pokolenia, dalece wykraczającą poza sam świat gamingu. Twórcy nie wypierają się jednak swoich gamingowych korzeni i stale próbują rozwijać produkt w sposób nieszablonowy, dostosowany do potrzeb nastoletnich użytkowników. Nowym pomysłem Discorda jest projekt Orbs – specjalne zadania wewnątrz platformy, które poprzez elementy grywalizacji mają zachęcać społeczność do oglądania reklam.

Oglądaj reklamy i zdobywaj wirtualną walutę

Podstawą gier fabularnych są questy, czyli zadania, za ukończenie których gracz zdobywa określone nagrody. Ten prosty mechanizm Discord chce wprowadzić na swoją platformę w postaci Quests – prostych wyzwań powiązanych z materiałami marketingowymi od zewnętrznych partnerów.

Źródło: Discord

Za oglądanie interaktywnych reklam i wykonywanie związanych z nimi zadań, platforma będzie nagradzać cyfrową walutą zwaną Discord Orbs. Użytkownicy będą mogli wydawać zarobione w ten sposób środki na różnego rodzaju dobra wirtualne, takie jak kredyty Nitro czy kosmetyczne dodatki do profilu.

Nie ma co ukrywać, że Discord Orbs to funkcja skierowana przede wszystkim do reklamodawców. Wcześniej partnerzy musieli oferować użytkownikom własne nagrody – takie jak ozdoby awatarów czy bonusy w grach. Nowa waluta po pierwsze ułatwi przygotowywanie kampanii, a po drugie da użytkownikom możliwość samodzielnego wyboru cyfrowych dóbr.

Dziś Discord Orbs trafia do niewielkiej grupy użytkowników – to zupełnie nowy typ wirtualnej nagrody zdobywanej za wykonywanie zadań w ramach Quests, który można wymieniać na przedmioty w Discord Shop.

Obecnie funkcja jest testowana przez ograniczoną liczbę osób. Z czasem będzie stopniowo udostępniana kolejnym użytkownikom, którzy zakwalifikowali się do programu testowego.

