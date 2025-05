Tu AI jeszcze nie było. Takiej współpracy nikt się nie spodziewał

Czy AI w komunikatorze kogoś już dziwi? Chyba nie, gdyż coraz częściej słyszymy o sytuacji, gdzie sztuczna inteligencja dostępna jest na wyciągnięcie ręki w okienku czatu – zarówno tekstowo, jak i głosowo. Pod koniec ubiegłego roku zawitała ona do WhatsAppa – najpopularniejszego komunikatora na świecie. A wszystko dzięki współpracy Meta z Open AI. O czym można pogadać z ChatGPT na WhatsApp i o co można go poprosić? Pytając o to samą sztuczną inteligencję, dowiedziałem się, że z poziomu komunikatora potrafi naprawdę wiele. Poniżej znajdziemy niektóre funkcjonalności:

Odpowiadanie na pytania – udzielanie informacji na temat szerokiego zakresu tematów, takich jak nauka, historia, technologia, literatura, sztuka, kultura, matematyka i wiele innych. ⁠Pomoc w nauce i edukacji – wyjaśnianie trudnych zagadnień, pomaganie w rozwiązywaniu zadań matematycznych, tłumaczenie pojęcia czy pomoc w nauce języków obcych. ⁠Tworzenie tekstów – pomaganie w pisaniu esejów, opowiadań, listów, artykułów, a także w tworzeniu kreatywnych tekstów, jak poezja czy fikcja. ⁠Tłumaczenie – tłumaczenie tekstów między wieloma językami, w tym z i na polski. ⁠Kodowanie i programowanie – pomaganie w pisaniu kodu komputerowego, rozwiązywanie problemów związanych z programowaniem, a także uczenie podstaw różnych języków programowania. ⁠Doradztwo i wsparcie emocjonalne – służenie radą w trudnych sytuacjach, oferowanie wsparcia emocjonalnego (choć nie zastępuj profesjonalnej pomocy), a także pomaganie w rozwiązywaniu problemów życiowych. ⁠Rozrywka – opowiadanie dowcipów, zagadek, tworzenie gier słownych, a także rozmawianie na tematy rozrywkowe, takie jak filmy, muzyka, książki czy gry wideo. Tworzenie planów i organizacja – pomaganie w organizacji czasu, tworzeniu planów, list rzeczy do zrobienia, a także w zarządzaniu projektami. ⁠Symulowanie rozmów i trening umiejętności społecznych – prowadzenie rozmów na różne tematy, co może pomóc w ćwiczeniu umiejętności komunikacyjnych lub przygotowaniach do wystąpień publicznych. Podpowiedzi w zakresie technologii i gadżetów – udzielanie porad na temat nowych technologii, urządzeń, aplikacji czy najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem technologii w codziennym życiu.

A to dopiero początek, gdyż ChatGPT na WhatsApp w ostatnich miesiącach zyskał większe funkcjonalności, w tym analiza przesłanych zdjęć, czy rozmowy głosowe. Jak z niego skorzystać w najwygodniejszy sposób? Zapraszam do naszego poradnika ChatGPT na WhatsApp? To naprawdę działa! Oto jak go używać.

AI w komunikatorach. Takiej współpracy nikt się nie spodziewał

Teraz swój własny pomysł na implementację sztucznej inteligencji w komunikatorze przedstawia Pavel Durov – szef Telegrama. To chyba najbardziej rozbudowana aplikacja do komunikacji, która od lat budzi również wiele kontrowersji, gdyż ma być wykorzystywana w celach, do których nie została stworzona. Duruv, postać równie kontrowersyjna, niedawno miał spore problemy prawne – związane właśnie z działaniami komunikatora, a raczej brakiem działania przeciwko przestępcom, posługujących się Telegramem.

Duruv w swoich mediach społecznościowych potwierdził właśnie nawiązanie współpracy z... Elonem Muskiem. A to oznacza jedno. W Telegramie pojawi się Grok, czyli sztuczna inteligencja będąca największym konkurentem ChataGPT. Co zaoferuje użytkownikom komunikatora? Grok ma być w pełni zintegrowany z Telegramem i służyć nie tylko do odpowiadania na trudne pytania, ale także pomocy przy redagowaniu wiadomości, tworzeniu podsumowań czatów, przesyłanych dokumentów, linków, a nawet pomoże przy moderacji w grupach i społecznościach. Co ciekawe. Grok ma być dostępny za darmo, jednak nie wiadomo czy dotyczy to wszystkich użytkowników, czy tylko tych, którzy posiadają subskrypcję Telegram Premium. Przekonamy się za kilka tygodni.