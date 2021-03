WhatsApp nie szyfruje kopii zapasowych czatów. To ma się niedługo zmienić

Jak podaje WABetaInfo, WhatsApp szykuje się do udostępnienia dodatkowego zabezpieczenia kopii zapasowych czatów tworzonych na urządzeniach z Androidem i iOS. Kopie zapasowe zapisywane są automatycznie w pamięci telefonu i mogą też być eksportowane na Dysk Google lub do chmury iCloud. Kopie są o tyle ważne, że jeśli ich nie posiadacie i usuniecie komunikator ze swojego urządzenia, to po ponownej jego instalacji nie odzyskacie swoich rozmów. Tworzenie kopii w WhatsApp jest proste i sprowadza się do wykonania kilku kroków — podobnie jak ich eksport do chmury.

Kopie zapasowe wysyłane do chmury mają jednak pewną wadę. W odróżnieniu od czatów i rozmów prowadzonych za pomocą komunikatora i trzymanych w pamięci urządzenia, nie są one zabezpieczane pełnym szyfrowaniem WhatsApp. Choć dostęp do plików kopii trzymanych na Dysku Google czy w chmurze iCloud jest ograniczony, to w przypadku wycieku dane te mogą być dostępne dla każdego.

Kopie zapasowe multimediów i wiadomości przechowywane na Dysku Google nie są zabezpieczone pełnym szyfrowaniem WhatsApp

— taki komunikat pojawia się w przypadku tworzenia kopii zapasowej na Dysku Google.

Kopia zapasowa wiadomości i multimediów w iCloud nie jest chroniona pełnym szyfrowaniem WhatsApp

— podobny komunikat pojawia się w przypadku tworzenia kopii zapasowej w chmurze iCloud.

WhatsApp z szyfrowaniem kopii zapasowych w chmurze

Nowe procedury tworzenia kopii zapasowych wysyłanych do chmury pozwolą na dodatkowe ich zabezpieczenie. Podczas tworzenia backupu WhatsApp zapyta, czy chcecie jego dodatkowego szyfrowania. Wymagać to będzie podania hasła, które nie jest wysyłane na serwery komunikatora, a jego poprawne wpisanie będzie potrzebne w przypadku próby przywrócenia kopii z chmury. Aktywacja dodatkowego zabezpieczenia wymaga podania numeru telefonu, na którym zostało utworzone konto. To pozwoli na autoryzację szyfrowania kopii i jej potwierdzenie. Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków i warto je sobie zapisać lub zapamiętać. WhatsApp nie umożliwi jego przypomnienia. To utrudni dostęp do przechowywanych w chmurze plików z czatami i multimediami oraz uniemożliwi ich przywrócenie, jeśli wpisane hasło będzie nieprawidłowe.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption. The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX — WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 marca 2021

Twórcy nie zdradzają jednak kiedy nowa forma zabezpieczenia kopii zapasowych wejdzie w życie. O pracach nad szyfrowaniem backupów mówiło się od dawna, jednak do tej pory nie było wiadomo, w jaki sposób będzie to aktywowane. Zrzuty ekranu pochodzące z komunikatora w wersji na iOS, które widzicie powyżej, sugerują jednak, że prace dobiegają końca i przy okazji jednej z najbliższych aktualizacja funkcja zostanie udostępniona użytkownikom — na iOS i Androidzie.