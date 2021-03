Stare iPhone’y wkrótce stracą dostęp do komunikatora WhatsApp

Powszechnie wiadomo, że w świecie technologii ostatnich lat wszystko toczy się w niezwykle szybkim tempie. Smartfony które debiutowały kilka lat dzisiaj są — w najlepszym razie — seniorami, w najgorszym – kompletnie nie nadają się do użytku. Ale to że sprzęty zaczynają działać wolniej to pół biedy. Wiele urządzeń najzwyczajniej w świecie zaczyna tracić wsparcie techniczne. Producenci aplikacji odcinają starsze wersje systemów. Widzieliśmy to już wielokrotnie, a teraz starsze iPhone’y stracą dostęp do komunikatora WhatsApp.

Jakie modele iPhone stracą dostęp do komunikatora WhatsApp?

Wkrótce WhatsApp porzuci wsparcie dla iOS 9 (i starszych). Tym samym wszystkie sprzęty które nie wspierają iOS 10 (i nowszych) nie obsłużą komunikatora WhatsApp — i nic nie wskazuje na to, by było jakieś obejście tej sytuacji. Obecnie na rynku mamy iOS 14 — a modelami które tracą wsparcie dla WhatsApp są iPhone 4 oraz iPhone 4S. Smartfony które debiutowały, kolejno, 11 i 10 lat temu — w świecie tech to prawdziwa wieczność. Czy wciąż są użytkownicy korzystający z tak leciwych sprzętów? Bez wątpienia — no ale twórcy komunikatora (i innych platform) nie będą oglądać się za siebie i dbać o wieczne wsparcie dla stosunkowo niewielkiej grupy użytkowników.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9. The FAQ hasn't been updated yet. https://t.co/3bpOuq0jvp https://t.co/QMM7AkVY7U — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

Z jednej strony smutne, z drugiej — czas przywyknąć do tego, że aplikacje nie będą działać wiecznie na starych sprzętach. Innych podobnych przykładów nie trzeba daleko szukać — w zeszłym tygodniu usłyszeliśmy o tym że 3 generacja Apple TV traci wsparcie dla aplikacji YouTube, ale tam chociaż jest obejście w postaci AirPlaya. Choć – nie da się ukryć – dość ograniczone.