WhatsApp nareszcie pozwoli zaszyfrować backupy rozmów

WhatsApp nie jest w najlepszej sytuacji pod kątem zaufania ze strony odbiorców. Po przedstawieniu na początku roku nowego regulaminu, platforma zaliczyła lawinowy odpływ użytkowników. Lepsze tłumaczenie tematu niezbyt wpłynęło ich sytuację.

Po drodze Facebook zabrał się do roboty i zaczął nadrabiać ogromne zaległości, jakie WhatsApp ma w stosunku do konkurencyjnych komunikatorów. Ale to nie wystarcza w świetle wieści, że moderatorzy WhatsAppa mogą czytać wiadomości użytkowników i innych nieścisłości - wciąż trudno tu mówić o zaufaniu i patrzeniu łaskawym okiem. Ale twórcy popularnego komunikatora nie spoczywają na laurach i chcą odzyskać zaufanie użytkowników - a także przytrzymać ich przy sobie tak długo, jak tylko się da. Dlatego wkrótce platforma miałaby pozwolić... na szyfrowanie backupów rozmów.

Szyfrowanie kopii zapasowych rozmów w WhatsApp coraz bliżej. Lepiej późno, niż wcale, prawda?

Szczerze mówiąc - odnoszę ostatnio wrażenie, że WhatsApp spóźnia się ze wszystkim, na każdym froncie. A kolejne dodawane nieco w popłochu funkcje tylko uświadamiają te lata zaniedbań i braków, które towarzyszą komunikatorowi od lat. O tym jak fatalne jest robienie kopii zapasowej komunikatora wiedzą wszyscy, którzy się o to pokusili. Na temat (braku) szyfrowania kopii zapasowych w WhatsApp już wielokrotnie wspominaliśmy, a więc teraz dla odmiany - kapka pozytywów. I o tym, że niebawem mamy doczekać się szyfrowania w dwóch formatach. Pierwszym z nich będzie 64-cyfrowy klucz szyfrujący, drugim - wybrane hasło użytkownika. Jak to będzie wyglądało w praktyce, możecie podejrzeć na poniższych infografikach.

Ile przyjdzie nam czekać na wdrożenie szyfrowanych kopii rozmów z WhatsApp - jeszcze nie wiadomo. Wszystko wskazuje na to, że funkcja jest już na ostatniej prostej - i kwestią najbliższych tygodni jest jej wdrożenie. No cóż, jeśli jeszcze nie zamieniliście WhatsAppa na inny komunikator - to jest się z czego cieszyć ;).

Źródło